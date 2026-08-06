Ex-Fluminense e Flamengo, Felipe Melo é comentaristaReprodução / Instagram @felipemelo

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Marcus Vinicius Balbino
Rio - Felipe Melo detonou a postura do Fluminense na derrota para o Vasco por 3 a 1, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (5). O ex-volante analisou a atuação da equipe e afirmou que o Tricolor entrou em campo sem a intensidade necessária para um clássico decisivo.

"Perdi muitos jogos assim, agora falta de postura eu não lembro. O Fluminense entrou em campo com uma falta de postura impressionante. Pelo outro lado, o Vasco entrou com uma postura realmente de um time que queria vencer. Venceu o melhor, venceu o que buscou, venceu o que se entregou. O que pareceu querer mais", disse.
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Após o empate por 0 a 0 no primeiro jogo, Brenner (2) e Puma Rodríguez marcaram para a equipe de Pedro Emanuel, enquanto Martinelli descontou para o Tricolor. O Gigante da Colina foi superior durante os 90 minutos, pressionando no primeiro tempo e definindo a classificação em contra-ataques na etapa final.

"Eu falei lá em casa: o Vasco entrou com a postura de um time que está jogando uma final de campeonato contra o seu maior rival. E o Fluminense entrou para jogar um jogo normal de Campeonato Brasileiro, de pontos corridos. Aconteceu o que aconteceu", completou.

O comentarista também criticou o técnico Luis Zubeldía pela pouca utilização dos jogadores das categorias de base e rebateu as recentes declarações do treinador sobre a falta de atletas preparados para atuar no time principal.

"Aí, eu tenho que ver uma entrevista do Zubeldía falando: 'Não tem jogador preparado para jogar no Fluminense'. Como que você está olhando para o Kio? Ele é cego? Não é possível. Ele está falando de uma das bases mais vitoriosas que tem e diz que não tem jogador preparado hoje?", disse.

"Quem está preparado são as pessoas que vêm de fora? Não estão, porque perderam para o Vasco. Uma declaração dessa tem que ser discutida internamente para entender. Se os jogadores não estão preparados, é falha de quem? É falha sua, que não está oportunizando, que não está amadurecendo?", concluiu.
*Reportagem de Marcus Vinicius sob supervisão de Pedro Logato
 