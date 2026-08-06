Segurança correndo atrás de rato, no MaracanãVídeo/ Bruno Vaz/Lance!
Um rato apareceu na zona mista do Maracanã após o jogo entre Fluminense e Vasco.— Planeta do Futebol (@futebol_info) August 6, 2026
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