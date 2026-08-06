Segurança correndo atrás de rato, no MaracanãVídeo/ Bruno Vaz/Lance!

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João André Pombo
Rio - Um rato foi filmado circulando na zona mista após o clássico entre Fluminense e Vasco, que terminou com o clube de São Cristóvão nas quartas de finais da competição. Nas imagens gravadas, pelo jornalista Bruno Vaz, do Lance, um segurança da equipe "sunset" corre atrás do animal na tentativa de acertar um chute nele. Os torcedores comentaram o vídeo e questionaram o tamanho desleixo da gestão de Flamengo e Fluminense. 
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A gestão conjunta da dupla à frente do estádio está vigente desde abril de 2019. Em 2024, ambas equipes assinaram oficialmente o contrato de concessão pública do estádio após vencerem a licitação pública.
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"A dupla Fla-Flu está deixando um patrimônio público chegar nesse ponto, imagina só se fosse o Vasco..." disse um usuário da rede social "X", o antigo Twitter. Há um conflito entre os torcedores das equipes por conta da administração do bem-público e de autorização para mandar os jogos no local.
Reforçando o pensamento, outro torcedor disse: "Esses dois clubes estão acabando com o nosso patrimônio público. A organização Fla-Flu tem que ser enxotada do Maracanã." em tom acintoso.
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Críticas à gestão Fla-Flu por meio das redes sociais - Reprodução/X @celsotcosta
Críticas à gestão Fla-Flu por meio das redes sociais - Reprodução/X @CaosGermando
Críticas à gestão Fla-Flu por meio das redes sociais - Reprodução/X @wagnercarv88
Críticas à gestão Fla-Flu por meio das redes sociais - Reprodução/X @aquieevasco
Críticas à gestão Fla-Flu por meio das redes sociais - Reprodução/X @_JefersonBFR
Críticas à gestão Fla-Flu por meio das redes sociais - Reprodução/X @VascainoOficial
Críticas à gestão Fla-Flu por meio das redes sociais - Reprodução/X @HenriqueLH91
Críticas à gestão Fla-Flu por meio das redes sociais - Reprodução/X @messicrvg19
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato