Danilo tem treinado normalmente com a equipe alvinegra no CT Lonier enquanto ainda define seu futuro - Vitor Silva/Botafogo

Danilo tem treinado normalmente com a equipe alvinegra no CT Lonier enquanto ainda define seu futuroVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/08/2026 15:10





Inicialmente, a Atalanta ofereceu 22 milhões de euros (R$ 130 milhões na cotação atual), valor inferior aos 28 milhões de euros (cerca de R$ 165,6 milhões) oferecidos anteriormente pelo Palmeiras e recusados pela diretoria alvinegra. Rio - A Atalanta, da Itália, não desistiu da contratação de Danilo. O Botafogo não se interessou pela proposta inicial do clube italiano pelo volante de 25 anos, mas a equipe deve aumentar a oferta. A tendência é que apresente cerca de 30 milhões de euros (R$ 176,5 milhões). A informação é da ESPN.Inicialmente, a Atalanta ofereceu 22 milhões de euros (R$ 130 milhões na cotação atual), valor inferior aos 28 milhões de euros (cerca de R$ 165,6 milhões) oferecidos anteriormente pelo Palmeiras e recusados pela diretoria alvinegra.





Enquanto o futuro não é definido, Danilo segue integrado ao elenco e treinando normalmente. O volante está à disposição para o clássico diante do Fluminense, marcado para o próximo sábado (8), pelo Campeonato Brasileiro.



O meio-campista chegou ao Botafogo no ano passado por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões à época), vindo do Nottingham Forest, da Inglaterra. Nesta temporada, disputou 28 partidas, marcou 11 gols e se consolidou como um dos principais destaques do Alvinegro. Leia mais: Zagueiro do Botafogo, Ferraresi assina contrato até o fim de 2029 Enquanto o futuro não é definido, Danilo segue integrado ao elenco e treinando normalmente. O volante está à disposição para o clássico diante do Fluminense, marcado para o próximo sábado (8), pelo Campeonato Brasileiro.O meio-campista chegou ao Botafogo no ano passado por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões à época), vindo do Nottingham Forest, da Inglaterra. Nesta temporada, disputou 28 partidas, marcou 11 gols e se consolidou como um dos principais destaques do Alvinegro.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Pedro Logato