Danilo tem treinado normalmente com a equipe alvinegra no CT Lonier enquanto ainda define seu futuroVitor Silva/Botafogo
Inicialmente, a Atalanta ofereceu 22 milhões de euros (R$ 130 milhões na cotação atual), valor inferior aos 28 milhões de euros (cerca de R$ 165,6 milhões) oferecidos anteriormente pelo Palmeiras e recusados pela diretoria alvinegra.
Enquanto o futuro não é definido, Danilo segue integrado ao elenco e treinando normalmente. O volante está à disposição para o clássico diante do Fluminense, marcado para o próximo sábado (8), pelo Campeonato Brasileiro.
O meio-campista chegou ao Botafogo no ano passado por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões à época), vindo do Nottingham Forest, da Inglaterra. Nesta temporada, disputou 28 partidas, marcou 11 gols e se consolidou como um dos principais destaques do Alvinegro.
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