Danilo em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

B
Bernardo Fonseca
Rio - A Atalanta formalizou uma proposta ao Botafogo pela contratação de Danilo. Conforme apuração do Jornal O DIA, o clube italiano apresentou uma oferta inferior aos 28 milhões de euros (cerca de R$ 165,58 milhões) oferecidos anteriormente pelo Palmeiras e recusados pela diretoria alvinegra.

Por não atender às expectativas, a investida dificilmente será aceita. Ainda assim, os clubes devem seguir negociando.
Leia mais: Atleta recusa sondagem do Botafogo e fecha com time inglês, diz jornal
Enquanto o futuro não é definido, Danilo segue integrado ao elenco e treinando normalmente. Ele está à disposição para o clássico diante do Fluminense, marcado para o próximo sábado (8), pelo Campeonato Brasileiro.

O meio-campista chegou ao Botafogo no ano passado por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões à época), junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Nesta temporada, disputou 28 partidas, marcou 11 gols e se consolidou como um dos principais destaques do Alvinegro.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti