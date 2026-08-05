Enquanto o futuro não é definido, Danilo segue integrado ao elenco e treinando normalmente. Ele está à disposição para o clássico diante do Fluminense, marcado para o próximo sábado (8), pelo Campeonato Brasileiro.
O meio-campista chegou ao Botafogo no ano passado por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões à época), junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Nesta temporada, disputou 28 partidas, marcou 11 gols e se consolidou como um dos principais destaques do Alvinegro.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.