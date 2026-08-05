Danilo em treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Danilo em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 05/08/2026 20:00

Jornal O DIA, o clube italiano apresentou uma oferta inferior aos 28 milhões de euros (cerca de R$ 165,58 milhões) oferecidos anteriormente pelo Palmeiras e recusados pela diretoria alvinegra.



Por não atender às expectativas, a investida dificilmente será aceita. Ainda assim, os clubes devem seguir negociando.

Rio - A Atalanta formalizou uma proposta ao Botafogo pela contratação de Danilo . Conforme apuração do, o clube italiano apresentou uma oferta inferior aos 28 milhões de euros (cerca de R$ 165,58 milhões) oferecidos anteriormente pelo Palmeiras e recusados pela diretoria alvinegra.Por não atender às expectativas, a investida dificilmente será aceita. Ainda assim, os clubes devem seguir negociando.

Enquanto o futuro não é definido, Danilo segue integrado ao elenco e treinando normalmente. Ele está à disposição para o clássico diante do Fluminense, marcado para o próximo sábado (8), pelo Campeonato Brasileiro.



O meio-campista chegou ao Botafogo no ano passado por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões à época), junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Nesta temporada, disputou 28 partidas, marcou 11 gols e se consolidou como um dos principais destaques do Alvinegro.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti