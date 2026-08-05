No Botafogo, Ferraresi acredita que vive o melhor momento da carreira - Divulgação/Botafogo

No Botafogo, Ferraresi acredita que vive o melhor momento da carreiraDivulgação/Botafogo

Publicado 05/08/2026 10:10 | Atualizado 05/08/2026 10:11

até 2029 e está em fase final de conversas com o São Paulo para fechar a compra. Enquanto aguarda uma definição, Ferraresi mostrou-se tranquilo e confiante na permanência no Glorioso em 2027.

O Botafogo encaminhou a contratação em definitivo de Ferraresi para fechar a compra. Enquanto aguarda uma definição, Ferraresi mostrou-se tranquilo e confiante na permanência no Glorioso em 2027.

"Estamos vendo. A ideia é ficar aqui, estamos trabalhando, não vou falar mais, mas acho que daqui a pouco as coisas acontecem. Faltam alguns detalhes, mas são poucos", disse o zagueiro em entrevista coletiva nesta quarta-feira (5).



A negociação entre Botafogo e São Paulo



As conversas entre os dois clubes se arrastam desde antes da Copa do Mundo. Inicialmente, eles fariam uma troca entre Ferraresi e Newton, mas decidiram negociar os dois jogadores separadamente.



O volante já foi vendido por 3 milhões de euros (cerca de R$ 17,5 milhões) e está no clube paulista desde o meio de julho. O valor da negociação será utilizado para abater parte da compra do zagueiro, que está emprestado até dezembro.



Boa fase é comemorada



Ferraresi firmou-se como titular do Botafogo e já disputou 18 jogos desde que chegou. Diante desse cenário, o zagueiro de 27 anos admite que vive o melhor momento da carreira.



"No Botafogo consegui uma consistência, então eu me sinto feliz, fiz bons jogos. É manter isso. Sabemos que temos jogos difíceis, precisamos treinar e estar concentrados todos os jogos. Você poder ter quatro jogos muito bons e, se não estiver concentrado no próximo, pode cometer um erro. É manter o nível", disse.



"Os torcedores me dão confiança para me sentir assim, e espero ter uma linda trajetória no Fogão".



O jogador venezuelano também elogiou a estrutura do Botafogo, mesmo diante da crise financeira vivida.



"A verdade é que estar aqui com a estrutura de recuperação, academia, campo... É tudo incrível. O clube foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Se está brigando sempre em cima da tabela, não é só pelos jogadores que tem, mas também por toda gente que trabalha aqui e toda a estrutura do clube. Estrutura de alto nível", disse.



