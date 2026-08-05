Danilo ainda pode ser vendido pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo
Botafogo deverá receber proposta de clube italiano por Danilo
Alvinegro rejeitou oferta superior do Palmeiras, porque não quis negociar o volante para nenhum clube do futebol brasileiro
Atalanta faz proposta por Danilo, mas Botafogo deve recusar oferta
Clube italiano ofereceu menos que os 28 milhões de euros (R$ 165 milhões) propostos pelo Palmeiras e já rejeitados pelo Alvinegro
Atleta recusa sondagem do Botafogo e fecha com time inglês, diz jornal
Lateral-direito Joël Veltman, de 34 anos, tem passagem pela seleção holandesa e será reforço do West Ham na segunda divisão inglesa
Botafogo pode ter retorno de Júnior Santos em clássico contra Fluminense
Recuperado de lesão no pé direito, atacante participa das atividades com o elenco e deve ficar à disposição
Franclim admite querer mais reforços para o Botafogo; saiba quantos
Técnico português também avalia que elenco do Glorioso precisa ser reduzido e prevê mais saídas antes do fim da janela de transferências
Botafogo deverá receber proposta de clube italiano por Danilo
Alvinegro rejeitou oferta superior do Palmeiras, porque não quis negociar o volante para nenhum clube do futebol brasileiro
Vitinho confessa decepção por ficar fora da Copa: ‘Bateu na trave’
Lateral do Botafogo foi convocado duas vezes durante o ciclo, mas não apareceu na lista definitiva
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.