Danilo ainda pode ser vendido pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Danilo ainda pode ser vendido pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 05/08/2026 11:22

Rio - O Botafogo poderá receber em breve uma proposta pelo volante Danilo , de 25 anos. O Atalanta, da Itália, tem interesse na contratação do jogador e deverá oferecer algo em torno de 22 milhões de euros (R$ 130 milhões) pelo atleta. As informações foram dadas pela "ESPN".

O valor é inferior a proposta de 28 milhões de euros (cerca de R$ 165,58 milhões) oferecida pelo Palmeiras. Porém, o Botafogo recusou porque não quis negociar Danilo com nenhum clube do futebol brasileiro.

O Alvinegro esperava que a participação na Copa do Mundo valorizasse o volante. Porém, Danilo teve uma minutagem baixa na competição, apesar de te entrado em campo em quatro dos cinco jogos do Brasil na competição.

Danilo chegou ao clube carioca no ano passado em operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra. Neste ano, o volante atuou em 28 partidas e anotou 11 gols pelo Alvinegro.