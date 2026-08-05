Franclim Carvalho diz estar satisfeito com o elenco atual, mas deseja a chegada de mais jogadores - Vitor Silva/Botafogo

Franclim Carvalho diz estar satisfeito com o elenco atual, mas deseja a chegada de mais jogadoresVitor Silva/Botafogo

Publicado 05/08/2026 13:29

afirmou que deseja a contratação de mais dois jogadores para reforçar o elenco.



Um dos nomes seria um defensor com velocidade e bom na disputa de bolas pelo alto. O técnico, entretanto, não confirmou as posições desejadas e ainda garantiu que só chegará mais alguém se for quem ele aprovar. O Botafogo está em busca de mais um zagueiro , mas não é a única chegada que ainda pode acontecer para o restante da temporada. O técnico Franclim Carvalho concedeu coletiva de imprensa nesta quarta-feira (5) epara reforçar o elenco.Um dos nomes seria. O técnico, entretanto, não confirmou as posições desejadas e ainda garantiu que só chegará mais alguém se for quem ele aprovar.

"Quero buscar dois jogadores. Se forem os que eu quero, dentro das possibilidades do clube, ótimo. Senão, não quero mais ninguém, porque estou satisfeito com as possibilidades do elenco", afirmou o treinador.



Com seis contratações (Warleson, Gabriel Batista, Lucas Monzón, Paulinho, Domingos Andrade e Danilo Pereira), Franclim Carvalho viu seu elenco crescer. Alguns nomes já deixaram o Botafogo, mas o desejo do português é reduzir ainda mais a quantidade de jogadores para trabalhar.

Alguns já treinam em separado, como Joaquín Correa, que negocia com o Estudiantes. Mas há também quem segue integrado ao elenco. Um dos casos é de Danilo, nos planos da comissão técnica, mas que pode ir para a Atalanta e ainda pode deixar o Glorioso. , como Joaquín Correa, que negocia com o Estudiantes. Mas há também quem segue integrado ao elenco. Um dos casos é dee ainda pode deixar o Glorioso.

"Ainda vai sair gente, garantidamente. Vamos ver quem chega e quem sai. Tenho um elenco muito extenso. Não gosto disso. Quero que todos se sintam importantes no processo. Até o final do mercado vai haver novidades. Não sou eu que decido, é o Botafogo. Ajudo a definir valor, importância no elenco, mas negociação é com a diretoria. Vocês souberam de um caso ou outro", disse.

Botafogo sem chance de conquistar o Brasileirão



Franclim Carvalho também foi sincero em relação ao que o Botafogo pode almejar no Brasileirão. Com o oitavo lugar na tabela e 18 pontos atrás do líder Palmeiras, o técnico vê a busca pela vaga para a Libertadores de 2027 como o objetivo.

"Sendo realista, sem meio termo, acho o Brasileiro impossível. Os torcedores gostariam que eu dissesse que temos que pensar no título. Teríamos que ter acordado antes. Está tudo muito próximo na tabela. Não adiante olhar para a tabela, e sim fazer as nossas contas de três em três jogos", avaliou.