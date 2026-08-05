Júnior Santos treina no Espaço LonierVítor Silva / Botafogo
Botafogo pode ter retorno de Júnior Santos em clássico contra Fluminense
Recuperado de lesão no pé direito, atacante participa das atividades com o elenco e deve ficar à disposição
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Contratado como promessa para o futuro, ponta vem sendo pouco aproveitado e ainda não emplacou sob o comando de Franclim Carvalho
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