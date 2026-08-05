Júnior Santos treina no Espaço Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Júnior Santos treina no Espaço LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 05/08/2026 17:30

Rio - O Botafogo pode ter um reforço para o clássico contra o Fluminense, no sábado (8), pelo Brasileirão. O atacante Júnior Santos treinou com o elenco nesta quarta-feira (5), no CT Lonier, e deve ficar novamente à disposição do técnico Franclim Carvalho.

Sem jogar há quase três meses, Júnior Santos se recuperou de uma fissura no pé direito. O atacante voltou a treinar no campo na última sexta-feira (31), como parte do processo final de recuperação, mas só foi liberado para participar das atividades com o elenco nesta quarta.

Júnior Santos se machucou na derrota para a Chapecoense, pela Copa do Brasil, no dia 14 de maio. Apesar de voltar a treinar com o elenco, o técnico Franclim Carvalho trata o retorno com cautela para evitar uma recaída com problemas físicos.

Por outro lado, o volante Allan ainda faz um trabalho à parte e segue em recuperação da ruptura completa do retofemoral da coxa direita. Com isso, o jogador é desfalque certo para o clássico contra o Fluminense. O meio-campista se lesionou na vitória por 2 a 1 sobre o Remo, pelo Brasileirão, no dia 2 de maio.

Invicto após a Copa do Mundo, o Botafogo venceu dois jogos e empatou um. Com isso, o Alvinegro chega embalado para o "Clássico Vovô" contra o Fluminense, no próximo sábado (8), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Glorioso é o oitavo colocado com 29 pontos.