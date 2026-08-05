Joe?l Veltman jogou pelo Brighton por seis temporadasReprodução / Instagram
Veltman atuou pelo clube inglês Brighton nas últimas seis temporadas. Enquanto aguardava a definição dos próximos passos da carreira após o término de contrato, ele manteve sua forma física no Ajax.
Na última temporada, o West Ham foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Inglês. Veltman, que tem passagem pela seleção holandesa, decidiu abraçar o projeto de ajudar um clube tradicional a se reerguer. Ele fez exames médicos e deve ser anunciado nas próximas horas.
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