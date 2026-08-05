Joe?l Veltman jogou pelo Brighton por seis temporadas - Reprodução / Instagram

Joe?l Veltman jogou pelo Brighton por seis temporadasReprodução / Instagram

Publicado 05/08/2026 19:01





Veltman atuou pelo clube inglês Brighton nas últimas seis temporadas. Enquanto aguardava a definição dos próximos passos da carreira após o término de contrato, ele manteve sua forma física no Ajax. Rio — O Botafogo sondou, nas últimas semanas, o experiente lateral-direito holandês Joël Veltman, de 34 anos. No entanto, o atleta recusou a investida para reforçar o West Ham, da Inglaterra. A informação é do jornal 'Voetbal International', um dos principais veículos da Holanda.Veltman atuou pelo clube inglês Brighton nas últimas seis temporadas. Enquanto aguardava a definição dos próximos passos da carreira após o término de contrato, ele manteve sua forma física no Ajax.

Além do Glorioso, o Strasbourg, da França, também entrou em contato para tentar o atleta, mas teve o pedido negado.



Na última temporada, o West Ham foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Inglês. Veltman, que tem passagem pela seleção holandesa, decidiu abraçar o projeto de ajudar um clube tradicional a se reerguer. Ele fez exames médicos e deve ser anunciado nas próximas horas.