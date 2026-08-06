Domingos Andrade em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
"Temos duas possibilidades, o Domingos Andrade é uma delas. Está preparado para começar o jogo. Portanto, temos até lá para decidir. Não sei se vai jogar ou não, até posso saber, mas não posso dizer. A última partida oficial dele foi em maio, é um período longo, mas está preparado até porque, fisicamente, é um atleta que responde rápido", disse o comandante, em entrevista coletiva.
A outra alternativa, provavelmente, é formar o setor com Medina, Danilo e Montoro.
Domingos Andrade chegou no fim de julho, quando deixou o Porto B, de Portugal. O volante, que treina com o elenco desde então, vive expectativa para entrar em campo pela primeira vez pelo Botafogo. O clássico será no sábado (8), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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