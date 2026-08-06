Ferraresi em treinamento do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - O Botafogo finalizou os últimos detalhes e o zagueiro Nahuel Ferraresi, de 27 anos, assinou contrato com o clube carioca até o fim de 2029. O venezuelano, que estava emprestado ao Alvinegro, foi cedido em definitivo pelo São Paulo. 
LEIA MAIS: Botafogo pode ter novidade entre os titulares diante do Fluminense
As conversas entre os dois clubes se arrastaram desde antes da Copa do Mundo. Inicialmente, eles fariam uma troca entre Ferraresi e Newton, mas decidiram negociar os dois jogadores separadamente. O volante já foi vendido por 3 milhões de euros (cerca de R$ 17,5 milhões) e está no clube paulista desde o meio de julho.
LEIA MAIS: Atalanta faz proposta por Danilo, mas Botafogo deve recusar oferta
Emprestado até o fim deste ano, Ferraresi se firmou entre os titulares e se tornou um dos pilares do time na temporada. O zagueiro, de 27 anos, virou o líder a defesa após a saída de Barboza. O Botafogo, que tem opção de compra, se antecipou e decidiu contratá-lo em definitivo.
LEIA MAIS: Atleta recusa sondagem do Botafogo e fecha com time inglês, diz jornal
Revelado pelo Deportivo Táchira, da Venezuela, Ferraresi foi contratado pelo Manchester City, em 2017. Sem espaço no time principal do Grupo City, o zagueiro acumulou empréstimos e passou pelo Montevidéu City, do Uruguai, além do Porto, Moreirense e Estoril, de Portugal, até chegar ao São Paulo em 2022.