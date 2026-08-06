Ferraresi em treinamento do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Ferraresi em treinamento do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 06/08/2026 14:10

As conversas entre os dois clubes se arrastaram desde antes da Copa do Mundo. Inicialmente, eles fariam uma troca entre Ferraresi e Newton, mas decidiram negociar os dois jogadores separadamente. O volante já foi vendido por 3 milhões de euros (cerca de R$ 17,5 milhões) e está no clube paulista desde o meio de julho.

Emprestado até o fim deste ano, Ferraresi se firmou entre os titulares e se tornou um dos pilares do time na temporada. O zagueiro, de 27 anos, virou o líder a defesa após a saída de Barboza. O Botafogo, que tem opção de compra, se antecipou e decidiu contratá-lo em definitivo.

Revelado pelo Deportivo Táchira, da Venezuela, Ferraresi foi contratado pelo Manchester City, em 2017. Sem espaço no time principal do Grupo City, o zagueiro acumulou empréstimos e passou pelo Montevidéu City, do Uruguai, além do Porto, Moreirense e Estoril, de Portugal, até chegar ao São Paulo em 2022.