Os presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da Conmebol, Alejandro Dominguez, são aliadosAFP
Conmebol defende Infantino e pede respeito a processo eleitoral
Confederação sul-americana também elogia recuo de dirigente da Fifa em plano de venda de ações da Copa do Mundo a investidores privados
Eleição da Fifa se aproxima
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Neymar escapa de denúncia do STJD depois de polêmica com o Remo
Tribunal analisou as filmagens do tumulto que envolveu o camisa 10 do Santos após classificação sobre o Remo na Copa do Brasil
Apresentação de Vozinha no Colo-Colo impressiona torcedores na web
Goleiro ganhou destaque mundial durante a Copa do Mundo, no empate entre Cabo Verde e Espanha
Atalanta não desiste de Danilo e prepara nova proposta ao Botafogo
Clube italiano deve apresentar uma oferta próxima de R$ 176,5 milhões após o Glorioso não se interessar pela primeira proposta pelo volante
Maracanã deve receber até nove jogos da Copa do Mundo Feminina
'Templo do Futebol' será o palco da grande final; ainda há disputa para definir se o estádio também sediará a partida de abertura
Almada pediu quase R$ 3 milhões por mês ao Flamengo, que recusou
Pedida salarial não agradou, e o Rubro-Negro encerrou a negociação; meia argentino acertou sua ida ao River Plate nesta quinta-feira (6)
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