Rio — O Maracanã deve receber até nove partidas da Copa do Mundo Feminina, que será disputada entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Além da final, ainda há conversas para confirmar se o jogo de abertura acontecerá no histórico estádio ou no Mané Garrincha, em Brasília, de acordo com o 'ge'.
O "Templo do Futebol" também pode ser palco de mais seis confrontos da fase de grupos e um do mata-mata. A tendência é que as datas e locais exatos sejam definidos até o fim de agosto. O sorteio das chaves do torneio vai acontecer em dezembro.
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