Maracanã será uma das principais sedes da Copa do Mundo Feminina, em junho e julho de 2027 - Divulgação / Maracanã

Maracanã será uma das principais sedes da Copa do Mundo Feminina, em junho e julho de 2027Divulgação / Maracanã

Publicado 06/08/2026 15:10 | Atualizado 06/08/2026 15:23





O "Templo do Futebol" também pode ser palco de mais seis confrontos da fase de grupos e um do mata-mata. A tendência é que as datas e locais exatos sejam definidos até o fim de agosto. O sorteio das chaves do torneio vai acontecer em dezembro. Rio — O Maracanã deve receber até nove partidas da Copa do Mundo Feminina , que será disputada entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Além da final, ainda há conversas para confirmar se o jogo de abertura acontecerá no histórico estádio ou no Mané Garrincha, em Brasília, de acordo com o 'ge'.O "Templo do Futebol" também pode ser palco de mais seis confrontos da fase de grupos e um do mata-mata. A tendência é que as datas e locais exatos sejam definidos até o fim de agosto. O sorteio das chaves do torneio vai acontecer em dezembro.

O número de possíveis jogos no Maracanã iria superar o da Copa do Mundo 2014, quando o estádio recebeu sete partidas, incluindo a final entre Argentina e Alemanha.



O Mundial contará, ainda, com mais sete sedes: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo.

Paralisação durante a Copa do Mundo Feminina