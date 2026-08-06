Maracanã será uma das principais sedes da Copa do Mundo Feminina, em junho e julho de 2027Divulgação / Maracanã

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Gabriel Salotti
Rio — O Maracanã deve receber até nove partidas da Copa do Mundo Feminina, que será disputada entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Além da final, ainda há conversas para confirmar se o jogo de abertura acontecerá no histórico estádio ou no Mané Garrincha, em Brasília, de acordo com o 'ge'.

O "Templo do Futebol" também pode ser palco de mais seis confrontos da fase de grupos e um do mata-mata. A tendência é que as datas e locais exatos sejam definidos até o fim de agosto. O sorteio das chaves do torneio vai acontecer em dezembro.
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O número de possíveis jogos no Maracanã iria superar o da Copa do Mundo 2014, quando o estádio recebeu sete partidas, incluindo a final entre Argentina e Alemanha.

O Mundial contará, ainda, com mais sete sedes: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo.

Paralisação durante a Copa do Mundo Feminina

Recentemente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o futebol brasileiro terá uma pausa obrigatória durante a disputa da Copa do Mundo Feminina. Os estádios dos times devem ser cedidos à Fifa com antecedência para os preparativos do torneio.