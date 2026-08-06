Geraldão disputou 280 partidas pelo Corinthians e foi campeão de dois Campeonatos Paulistas: 1977 e 1979Divulgação
Morre Geraldão, destaque de título histórico do Corinthians
Ex-jogador de 77 anos ficou marcado no Timão pelo desempenho que teve na segunda metade da década de 70; ele também jogou por Grêmio e Inter
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Real Madrid acerta a contratação mais cara da história do clube
Atacante marfinense Yan Diomande, de apenas 19 anos, chega por 125 milhões de euros (cerca de R$ 736 milhões), com bônus por metas
Ex-Flamengo cobra Wallace Yan: 'Tem que ter a cabeça no lugar'
Atacante é uma das principais joias da última geração e parece viver sua 'última oportunidade' no Rubro-Negro
Zagueiro do Botafogo, Ferraresi assina contrato até o fim de 2029
Jogador, de 27 anos, foi cedido inicialmente por empréstimo pelo São Paulo; Alvinegro finalizou a operação e adquiriu o venezuelano
Internautas reagem à promessa cumprida de campeão da Copa do Mundo
Gavi jogou apenas duas partidas pela Espanha na competição, sendo apenas uma como titular, completando 77 minutos em campo
Uefa mantém ameaça de boicote à Copa do Mundo
Em comunicado, entidade que comanda o futebol europeu destacou que perdeu a confiança no presidente da Fifa, Gianni Infantino