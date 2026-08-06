Geraldão disputou 280 partidas pelo Corinthians e foi campeão de dois Campeonatos Paulistas: 1977 e 1979 - Divulgação

Geraldão disputou 280 partidas pelo Corinthians e foi campeão de dois Campeonatos Paulistas: 1977 e 1979Divulgação

Publicado 06/08/2026 14:25

Morreu, nesta quinta-feira (60), o ex-atacante Geraldão, aos 77 anos. O ex-jogador conta com passagem marcante pelo Corinthians , time pelo qual conquistou o bicampeonato paulista, em 1977 e 1979.

Em nota, o clube do Parque São Jorge lamentou a morte de um de seus ídolos e manifestou sua solidariedade aos familiares e amigos.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa, com imenso pesar, o falecimento de Geraldão, ex-atacante do Corinthians. O Corinthians manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor. Eternamente dentro dos nossos corações."

Nascido em 1949, Geraldão chamou a atenção defendendo as cores do Botafogo-SP, onde atuou ao lado de Sócrates. O ex-atacante jogou no clube de Ribeirão Preto de 1970 até 1975.

Até que, em 1975, desembarcou no Corinthians. Com a camisa alvinegra, ele foi o artilheiro da equipe na campanha do histórico título do Campeonato Paulista de 1977, que encerrou um jejum de quase 23 anos. Na ocasião, anotou 23 gols. Além disso, conquistou o Paulistão de 1979.

Geraldão também fez parte de um dos momentos mais importantes da história do Corinthians: a invasão corintiana na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976. Ele encerrou sua passagem pelo clube com 280 partidas e 91 gols marcados.

Depois que se despediu do Parque São Jorge, o atacante jogou pelo Juventus da Mooca, antes de se mudar para Porto Alegre, onde defendeu o Grêmio e, em seguida, o Internacional, clube pelo qual conquistou dois Campeonatos Gaúchos. Encerrou a carreira em 1989, no Garça, time do interior de São Paulo.