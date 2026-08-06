Vini Jr em treino do RealDivulgação / Real Madrid

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Pedro Logato
Rio - O atacante Vini Jr, de 26 anos, está perto de assinar um novo contrato pelo Real Madrid. De acordo com informações da rádio espanhol "Cadena SER", o brasileiro irá receber algo em torno de 24 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões) por ano em um vínculo até junho de 2031.
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Os valores são inferiores aos recebidos por Kylian Mbappé. De acordo com informações do mesmo veículo, o Real Madrid paga algo em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 176,78 milhões) por temporada ao francês.
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Vini Jr tem contrato até junho de 2027 e poderá assinar um pré-contrato em janeiro. O Arsenal tem interesse na sua contratação, e caso não haja acordo, o Real Madrid irá avaliar a possibilidade de uma transferência.
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O atacante chegou ao clube espanhol em 2019 e se tornou referência no elenco. Ele participou com protagonismo de dois títulos da Liga dos Campeões do Real Madrid.