Vini Jr em treino do RealDivulgação / Real Madrid
Novo contrato de Vini Jr pelo Real deverá ser de R$ 150 milhões anuais
Atacante chegou ao clube espanhol em 2019 e se tornou referência no elenco; Ele participou com protagonismo de dois títulos da 'Champions'
Novo contrato de Vini Jr pelo Real deverá ser de R$ 150 milhões anuais
Atacante chegou ao clube espanhol em 2019 e se tornou referência no elenco; Ele participou com protagonismo de dois títulos da 'Champions'
Flamengo e Zenit debatem forma de pagamento por Luiz Henrique
Entrave, no momento, é a definição entre parcelar o valor total ou fazer a transação à vista; Rubro-Negro está otimista pela contratação
Salah receberá salário astronômico no futebol turco; saiba valores
Atacante egípcio firmou vínculo com o Trabzonspor até meados de 2028
Quartas de final da Copa do Brasil terão impedimento semiautomático
Vasco é o único representante do futebol carioca ainda vivo na competição e saberá quem enfrentará em sorteio na próxima semana
Reviravolta? Com papo travado com Real, Rodri admite jogar no Barça
Jogador pode deixar o clube inglês na atual janela de transferências; meia foi destaque da Espanha e eleito o melhor jogador da Copa
Botafogo pode ter novidade entre os titulares diante do Fluminense
Domingos Andrade é opção para substituir Huguinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.