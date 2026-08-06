Vini Jr em treino do Real - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr em treino do RealDivulgação / Real Madrid

Publicado 06/08/2026 12:40 | Atualizado 06/08/2026 12:41

Os valores são inferiores aos recebidos por Kylian Mbappé. De acordo com informações do mesmo veículo, o Real Madrid paga algo em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 176,78 milhões) por temporada ao francês.

Vini Jr tem contrato até junho de 2027 e poderá assinar um pré-contrato em janeiro. O Arsenal tem interesse na sua contratação, e caso não haja acordo, o Real Madrid irá avaliar a possibilidade de uma transferência.

O atacante chegou ao clube espanhol em 2019 e se tornou referência no elenco. Ele participou com protagonismo de dois títulos da Liga dos Campeões do Real Madrid.