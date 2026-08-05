Vini Jr tem futuro indefinido - Divulgação/Real Madrid

Vini Jr tem futuro indefinidoDivulgação/Real Madrid

Publicado 05/08/2026 15:40

Rio - As conversas entre Real Madrid e Vini Jr avançaram nesta quarta-feira (5). De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, as partes estão otimistas em relação a renovação de contrato do brasileiro com o clube espanhol.

José Mourinho participou da reunião que aconteceu entre os representantes das duas partes. O treinador é um entusiasta de Vini Jr e deseja a continuidade do brasileiro no elenco.

Vini Jr tem contrato até junho de 2027 e poderá assinar um pré-contrato em janeiro. O Arsenal tem interesse na sua contratação, e caso não haja acordo, o Real Madrid irá avaliar a possibilidade de uma transferência.

O atacante chegou ao clube espanhol em 2019 e se tornou referência no elenco. Ele participou com protagonismo de dois títulos da Liga dos Campeões do Real Madrid.