Neymar arruma confusão após vitória sobre o Remo, na Copa do BrasilReprodução / X @BrennoRayol
"O Clube do Remo repudia, de forma veemente, essa conduta, que extrapola os limites do fair play e da ética desportiva, e reserva-se o direito de adotar as medidas cabíveis perante os órgãos competentes para apuração de eventual conduta antidesportiva, sem prejuízo de outras providências que se mostrem necessárias", comunicou a equipe.
"O Clube seguirá acompanhando de perto os desdobramentos dos fatos aqui narrados e não medirá esforços, em todas as instâncias, para a defesa de sua imagem, de seus atletas, de sua torcida e da lisura da competição", completou.
A situação ocorreu após o apito final, que decretou a vitória do Santos por 1 a 0 e a classificação para as quartas de final do torneio, uma confusão tomou conta dos corredores do vestiário. Neymar trocou ofensas com pessoas ligadas ao Remo. "F...-se! Aqui é Santos, c...", disse o atacante. Além disso, o camisa 10 pulou e cantou "eliminado" em direção aos rivais.
Em campo, o Santos garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o clube paulista aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário.
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