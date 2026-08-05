Neymar arruma confusão após vitória sobre o Remo, na Copa do BrasilReprodução / X @BrennoRayol

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Estadão Conteúdo
A confusão envolvendo Neymar após a classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil ganhou repercussão e pode refletir negativamente para o jogador. Apesar de o tumulto não ter sido relatado na súmula pelo árbitro Anderson Daronco, o Remo afirmou, em nota oficial, que adotará as medidas cabíveis, e o craque pode ser julgado pelo STJD.

"O Clube do Remo repudia, de forma veemente, essa conduta, que extrapola os limites do fair play e da ética desportiva, e reserva-se o direito de adotar as medidas cabíveis perante os órgãos competentes para apuração de eventual conduta antidesportiva, sem prejuízo de outras providências que se mostrem necessárias", comunicou a equipe.
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"O Clube seguirá acompanhando de perto os desdobramentos dos fatos aqui narrados e não medirá esforços, em todas as instâncias, para a defesa de sua imagem, de seus atletas, de sua torcida e da lisura da competição", completou.

A situação ocorreu após o apito final, que decretou a vitória do Santos por 1 a 0 e a classificação para as quartas de final do torneio, uma confusão tomou conta dos corredores do vestiário. Neymar trocou ofensas com pessoas ligadas ao Remo. "F...-se! Aqui é Santos, c...", disse o atacante. Além disso, o camisa 10 pulou e cantou "eliminado" em direção aos rivais.
O jogador pode ser enquadrado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que trata de quem "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código". A punição prevista varia de uma a seis partidas.

Em campo, o Santos garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o clube paulista aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário.
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Neymar arruma confusão após vitória sobre o Remo, na Copa do Brasil
Neymar discutiu e provocou dirigentes do Remo após classificação