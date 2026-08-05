Vini Jr pode mudar de aresDivulgação / Real Madrid
Arsenal dá contratação de Vini Jr como certa, diz jornal espanhol
Clube espanhol não deverá aumentar proposta de renovação; impasse entre as partes pode levar o atacante a mudar de ares na Europa
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CBF confirma pausa obrigatória durante Copa do Mundo Feminina de 2027
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