Vini Jr pode mudar de ares - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr pode mudar de aresDivulgação / Real Madrid

Publicado 05/08/2026 14:20

Rio - A situação de Vini Jr no Real Madrid anda cada vez mais incerta . De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o otimismo do Arsenal, clube que deseja a contratação do brasileiro aumento, e a chegada do camisa 7 a Londres vem sendo tratada como questão de tempo.

"O vestiário do clube inglês já considera a chegada do ex -jogador do Flamengo como um negócio fechado . Em Londres, há dinheiro e um forte desejo de finalizar o acordo, talvez até mais do que em Valdebebas neste momento", disse o diário.

O gigante espanhol teria oferecido algo em torno de 22 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) por temporada para renovar o contrato do brasileiro. Vini recebe cerca de 17,5 milhões (algo em torno de R$ 102 milhões) e deseja 30 milhões de euros (R$ 176 milhões).

A situação, que já virou um impasse pode significar o fim do ciclo de Vini Jr, no clube. O staff do brasileiro entende que o atacante deve receber a valorização por tudo que fez pelo Real Madrid. Ele conquistou duas Ligas dos Campeões com protagonismo pelo clube.

Vini Jr tem contrato até junho de 2027 e poderá assinar um pré-contrato em janeiro. O Arsenal tem interesse na sua contratação, e caso não haja acordo, o Real Madrid irá avaliar a possibilidade de uma transferência.