Neymar foi importante para a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Remo, com a assistência para o gol - Raul Baretta/ Santos

Neymar foi importante para a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Remo, com a assistência para o gol Raul Baretta/ Santos

Publicado 05/08/2026 12:18

O atacante Neymar trocou a atuação decisiva na vitória sobre o Remo, que garantiu o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil, por uma repercussão nada satisfatória nos jornais da Europa após seu comportamento agressivo na zona mista do estádio Mangueirão , em Belém, na noite de terça-feira. As provocações dos jogador aos anfitriões acabaram ganhando as manchetes dos principais veículos esportivos no velho continente.

Na Espanha, lugar onde o jogador fez história com a camisa do Barcelona, o Mundo Deportivo destacou um "Neymar, completamente fora de controle: gritando, provocando e zombando de todos". O seu comportamento foi citado no texto da reportagem do periódico. "A partida em si (jogo de volta das oitavas de final) foi quase secundária, porque os eventos realmente importantes aconteceram no final. E foram lamentáveis."

Para o Marca, outro tradicional jornal espanhol, Neymar perdeu a cabeça "ao descarregar toda sua raiva" nos rivais durante passagem pela zona mista do estádio. O As seguiu a mesma linha de seu concorrente e se apoiou na falta de controle emocional do brasileiro. "Neymar causa polêmica: confronta rivais e o presidente do Remo o chama de 'vagabundo'"

Já em Portugal, o portal A Bola abriu sua manchete com a vitória do time santista, mas enfatizou também a postura do atleta santista: "Santos vence e Neymar perde a cabeça com dirigentes do Remo". Na matéria, o noticioso informa que "o jogador, responsável pela assistência para o gol de Rony envolveu-se numa acesa troca de insultos com dirigentes do Remo nas zonas de acesso ao estádio Mangueirão".

Na França, o L'Equipe seguiu a mesma tendência. "Neymar perde a cabeça novamente após a vitória do Santos na Copa do Brasil". De acordo com o informativo, o camisa 10 "mostrou-se energizado na zona mista, onde provocou veementemente membros da equipe adversária".