Guga em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense F.C.
“A expectativa é muito grande. É um jogo decisivo, um clássico. Sabemos da importância e da grandeza do jogo. Queremos buscar a classificação. Estamos preparados e merecemos muito passar de fase”, disse o atleta, ao canal oficial tricolor.
Ele também analisou a sua participação na ida, que terminou empatada em 0 a 0: “Pude dar uma boa consistência na parte defensiva. Não tive tantas aparições na frente, mas também por causa das circunstâncias da partida. Estou me sentindo bem e pronto para essa decisão”.
O vencedor de Fluminense e Vasco avançará às quartas de final do torneio nacional. Em caso de nova igualdade no placar, a definição será nos pênaltis.
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