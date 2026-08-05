Salah é o novo reforço do Trabzonspor, da TurquiaDivulgação / Trabzonspor
Antes de selar acordo com o Trabzonspor, o egípcio teve o nome ligado a várias equipes. Ele chega para reforçar o clube no Campeonato Turco e nas competições continentais.
A trajetória de Salah
Em 2017, desembarcou no Liverpool e, por lá, fez história: 257 gols e 123 assistências em 442 partidas, ao longo de nove temporadas. Conquistou a Liga dos Campeões, dois Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Inglaterra, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Uefa.
O craque, que se despediu dos Reds em maio, acumula 68 gols pela seleção egípcia e disputou as Copas de 2018 e 2026 - o time nacional não se classificou para a edição de 2022.
O anúncio do Trabzonspor
Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
“Bize Her Yer Trabzon!” #SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk
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