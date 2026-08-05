Salah é o novo reforço do Trabzonspor, da Turquia - Divulgação / Trabzonspor

Salah é o novo reforço do Trabzonspor, da TurquiaDivulgação / Trabzonspor

Publicado 05/08/2026 08:38

“Torcida do Trabzonspor, vocês estão prontos? Vejo vocês em breve”, disse o jogador, em vídeo divulgado nas redes sociais do time turco. Ele foi recebido com festa no aeroporto.



Antes de selar acordo com o Trabzonspor, o egípcio teve o nome ligado a várias equipes. Ele chega para reforçar o clube no Campeonato Turco e nas competições continentais.

A trajetória de Salah

O atacante foi um dos jogadores de maior destaque no futebol europeu na última década. Revelado pelo Al-Mokawloon, ele foi contratado pelo Basel, da Suíça, em 2012, até desembarcar no Chelsea, em 2014. O clube londrino o emprestou à Fiorentina e Roma, que o comprou em definitivo em 2016.



Em 2017, desembarcou no Liverpool e, por lá, fez história: 257 gols e 123 assistências em 442 partidas, ao longo de nove temporadas. Conquistou a Liga dos Campeões, dois Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Inglaterra, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Uefa.



O craque, que se despediu dos Reds em maio, acumula 68 gols pela seleção egípcia e disputou as Copas de 2018 e 2026 - o time nacional não se classificou para a edição de 2022.

O anúncio do Trabzonspor