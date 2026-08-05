Zubeldía em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 05/08/2026 12:50 | Atualizado 05/08/2026 12:55

Rio - Pressionado no Fluminense , Luis Zubeldía tem a chance de provar mais uma vez que merece ficar no cargo para a sequência da temporada. Para isso, o treinador argentino terá que encerrar o jejum de cinco jogos em clássicos e superar o seu principal algoz: o Vasco.

O Fluminense tem bom aproveitamento em clássicos desde a chegada de Luis Zubeldía no ano passado. Ao todo, foram 14 jogos, sete vitórias, três empates e quatro derrotas. Porém, três delas foram para o Vasco: 2 a 0 no Brasileirão de 2025, 2 a 1 na semifinal da Copa do Brasil de 2025 e 3 a 2 no Brasileirão de 2026.

Após a frustrante eliminação na semifinal da Copa do Brasil de 2025, o Fluminense começou a temporada com quatro vitórias seguidas em clássicos. A última foi contra o próprio Vasco por 1 a 0, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. Desde então, foram cinco jogos, duas derrotas, três empates e o vice do Carioca.

No último encontro diante do Vasco antes dos jogos pela Copa do Brasil, o Fluminense sofreu uma dolorosa derrota. Em jogo válido pelo primeiro turno do Brasileirão, o Tricolor chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu a virada com gol nos acréscimos.

O único rival que o Fluminense não tropeçou desde a chegada de Luis Zubeldía foi o Botafogo. Ao todo, foram três jogos e três vitórias. Já contra o Flamengo, foram quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota, enquanto contra o Vasco foram sete jogos, duas vitórias, dois empates e três derrotas.

O Fluminense enfrenta o Vasco, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, o duelo terminou empatado sem gols. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.