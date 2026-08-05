Zubeldía em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Zubeldía busca redenção contra o Vasco para amenizar pressão no Fluminense
Cruz-Maltino é responsável pela maioria das derrotas do treinador argentino no comando do Tricolor das Laranjeiras
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Guga admite ansiedade para ‘decisão’ entre Fluminense e Vasco
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Presidente do Fluminense traz atualização sobre proposta para a SAF
Mattheus Montenegro explicou o cenário para a venda durante uma mesa de debate no Rio Innovation Week 2026 nesta terça-feira (4)
Clube russo faz consulta por Hércules, volante do Fluminense
Zenit monitora o meio-campista após negativa de Danilo; Tricolor tenta manter a base do elenco em meio à necessidade de vender jogadores
Ainda com desfalques, Fluminense faz último treino antes de clássico
Tricolor e Vasco ficaram no empate sem gols no primeiro jogo no último sábado (1º); duelo vale vaga nas quartas da Copa do Brasil
Vídeo! Marcelo visita CT do Fluminense na véspera de 'decisão'
Ex-lateral-esquerdo compareceu ao local um dia antes do jogo contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que será no Maracanã
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