CBF determinou que a pausa será de 24 de junho a 25 de julho - Lucas Figueiredo / CBF

CBF determinou que a pausa será de 24 de junho a 25 de julhoLucas Figueiredo / CBF

Publicado 05/08/2026 13:47

Rio - A CBF determinou que o futebol brasileiro terá uma parada obrigatória durante a Copa do Mundo Feminina, no meio de 2027. O comunicado ocorreu na última terça-feira (4) e, nele, foi definido que a paralisação acontecerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho.

Boa parte dos estádios que serão utilizados em partidas do Mundial pertencem a clubes brasileiros, e devem ser cedidos à Fifa com antecedência para os preparativos do torneio. A Copa do Mundo Feminina receberá 32 seleções e 64 jogos ao longo deste período.

As oito cidades-sede do Mundial — Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre — têm equipes representantes nas séries A e B do Brasileirão. Por isso, a pausa servirá para evitar transtornos como o desgaste dos gramados pelo excesso de jogos.

A CBF trabalha na elaboração do calendário do futebol brasileiro em 2027 e ainda não divulgou suas datas. O maior entrave tem sido os ajustes para evitar conflitos com o Mundial do ano que vem. Vale lembrar que a paralisação também valerá para as competições de futebol feminino.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato