Acosta vive dias difíceis no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
Acosta faz um ano de Fluminense vivendo fase mais difícil no clube
Apoiador, de 32 anos, chegou ao clube carioca em agosto do ano passado, depois de operação de R$ 22 milhões junto ao Dallas
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