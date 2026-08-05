Acosta vive dias difíceis no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Acosta vive dias difíceis no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 05/08/2026 13:24

O apoiador está sendo investigado depois da CBF receber um alerta da Sportradar, empresa que fornece dados para casas de aposta, de que houve um volume suspeito de usuários palpitando que Acosta receberia um cartão amarelo na partida contra o Bragantino, no último dia 17, no Maracanã, pelo Brasileiro. Algo que aconteceu.

Além disso, Lucho Acosta não vive dentro de campo o seu melhor momento pelo Fluminense. O argentino era o principal jogador da equipe da temporada até que sofreu uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, em abril, no clássico contra o Flamengo, pelo Brasileiro. Depois de ficar um mês sem atuar, o argentino não voltou no mesmo ritmo.

Apesar disso, a confiança do Fluminense no apoiador é muito elevada. Apesar de ter contrato até o fim de 2028, o Tricolor decidiu ampliar seu vínculo por mais uma temporada no mês passado. O clube carioca desembolsou 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões na época) por sua contratação em agosto de 2025.