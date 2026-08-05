Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Torcedores criticam Real e apoiam ida de Vini Jr para o Arsenal
Brasileiro, de 26 anos, não renovou seu contrato e tem o clube inglês como principal interessado na contratação para a próxima temporada
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Técnico português também avalia que elenco do Glorioso precisa ser reduzido e prevê mais saídas antes do fim da janela de transferências
Acosta faz um ano de Fluminense vivendo fase mais difícil no clube
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Relembre grandes momentos da Olimpíada Rio-2016, há 10 anos
Evento ficou marcado por medalhas de ouro históricas para o Brasil, despedidas de grande nomes do esporte e pelo bom-humor brasileiro
Zubeldía busca redenção contra o Vasco para amenizar pressão no Fluminense
Cruz-Maltino é responsável pela maioria das derrotas do treinador argentino no comando do Tricolor das Laranjeiras
Flamengo avança pela contratação de Luiz Henrique, ex-Botafogo
Revelado pelo Fluminense, atacante, de 26 anos, disputou a última Copa do Mundo e poderá custar cerca de R$ 178 milhões ao Rubro-Negro
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