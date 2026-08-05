Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

J
João André Pombo
Rio - A indecisão envolvendo o Real Madrid e a possibilidade de uma transferência para o Arsenal  mexeram com os fãs de Vini Jr. Nas redes sociais, os torcedores criticaram a postura do clube espanhol e apontaram os Gunners como um bom destino para o brasileiro na próxima temporada.
A renovação pode não ocorrer por conta de um grande impasse financeiro. O valor pedido por Vini Jr para ampliar seu vínculo, que se encerra em junho de 2027, é bem acima do oferecido pelo Real Madrid.
LEIA MAIS: Clube turco anuncia contratação de Salah, ex-Liverpool
"Ele está certo em sair, Londres vai abraçar o Vini. Dar a primeira Champions para um time deixará um legado muito maior do que ganhar duas com o Real Madrid, que ganha todo ano." disse um usuário do "X", o antigo Twitter.
Além desse apoio que a torcida considera essencial, grande parte também considera que a transferência será uma das maiores da história: "A maior transferência de todos os tempos está se aproximando caso essa transferência se concretize. A decisão é 100% dele.
VEJA OS COMENTÁRIOS
 
fotogaleria
Torcedores apoiando saída do Vini Júnior para o Arsenal após não renovação com Real Madrid - Reprodução/X @H_Mendes5
Torcedores apoiando saída do Vini Júnior para o Arsenal após não renovação com Real Madrid - Reprodução/X @ToPutoDaFiel
Torcedores apoiando saída do Vini Júnior para o Arsenal após não renovação com Real Madrid - Reprodução/X @r_vdr7
Torcedores apoiando saída do Vini Júnior para o Arsenal após não renovação com Real Madrid - Reprodução/X @ParadaAngelica8
Torcedores apoiando saída do Vini Júnior para o Arsenal após não renovação com Real Madrid - Reprodução/X @OliveraDe47186
Torcedores apoiando saída do Vini Júnior para o Arsenal após não renovação com Real Madrid - Reprodução/X @joabevalverde
Torcedores apoiando saída do Vini Júnior para o Arsenal após não renovação com Real Madrid - Reprodução/X @thSnMene
Torcedores apoiando saída do Vini Júnior para o Arsenal após não renovação com Real Madrid - Reprodução/X @Roomeuzin7
Torcedores apoiando saída do Vini Júnior para o Arsenal após não renovação com Real Madrid - Reprodução/X @ginalima24
Torcedores apoiando saída do Vini Júnior para o Arsenal após não renovação com Real Madrid - Reprodução/X @cabellol0
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato