Vini Jr em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 05/08/2026 13:36

Rio - A indecisão envolvendo o Real Madrid e a possibilidade de uma transferência para o Arsenal mexeram com os fãs de Vini Jr. Nas redes sociais, os torcedores criticaram a postura do clube espanhol e apontaram os Gunners como um bom destino para o brasileiro na próxima temporada.

A renovação pode não ocorrer por conta de um grande impasse financeiro. O valor pedido por Vini Jr para ampliar seu vínculo, que se encerra em junho de 2027, é bem acima do oferecido pelo Real Madrid.

"Ele está certo em sair, Londres vai abraçar o Vini. Dar a primeira Champions para um time deixará um legado muito maior do que ganhar duas com o Real Madrid, que ganha todo ano." disse um usuário do "X", o antigo Twitter.

Além desse apoio que a torcida considera essencial, grande parte também considera que a transferência será uma das maiores da história: "A maior transferência de todos os tempos está se aproximando caso essa transferência se concretize. A decisão é 100% dele.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato