Nicolas foi solto após atropelar e matar um idoso em Barueri (SP) - Divulgação / São Paulo

Nicolas foi solto após atropelar e matar um idoso em Barueri (SP)Divulgação / São Paulo

Publicado 05/08/2026 14:30 | Atualizado 06/08/2026 16:59

Rio - Responsável pelo atropelamento que matou um idoso de 84 anos, na última segunda-feira (3), em Barueri, o jogador Nicolas Bosshardt responderá em liberdade à investigação que apura o acidente. O lateral-esquerdo foi detido e passou a noite no 1º Distrito Policial de Carapicuíba e participou de audiência de custódia na tarde de terça-feira (4).

A Polícia Civil investiga se a conduta do jogador configura dolo eventual, quando o motorista assume o risco de causar o resultado. O depoimento da testemunha Douglas Carvalho foi determinante para Nicolas Bosshardt responder em liberdade. Na decisão, o juiz entendeu que, neste momento, não há requisitos para converter o flagrante em prisão preventiva.

A testemunha afirmou ter visto dois veículos em alta velocidade. Douglas contou que não presenciou o momento do atropelamento, mas encontrou a vítima caída cerca de 100 metros adiante. Ele revelou que conversou com Nicolas Bosshardt, que estava junto de Igor Felisberto, outro jogador do São Paulo, e questionou se os dois disputavam um "racha".

Os jogadores negaram que estavam participando de um "racha" e contaram que estavam em alta velocidade momentos antes do acidente, mas haviam reduzido a velocidade no trecho onde ocorreu o atropelamento. Ambos permaneceram no local até a chegada do atendimento. A atitude também contribuiu para a decisão do juiz em permitir que ele responda em liberdade.

Defesa de Nicolas Bosshardt se manifesta

A defesa de Nicolas Bosshardt se manifestou sobre o episódio pela primeira vez. Em comunicado divulgado à imprensa, os advogados informaram que o atleta não estava sob efeito de álcool no momento do acidente e conduzia o veículo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e regular. Além disso, também destacou que ele permaneceu no local para prestar socorro à vítima.

"A defesa esclarece que Nicolas não praticou qualquer crime. Na ocasião dos fatos, o atleta não se encontrava sob efeito de álcool, circunstância devidamente constatada pelas autoridades competentes, e conduzia o veículo regularmente, estando com sua Carteira Nacional de Habilitação válida e regular", disse a defesa do atleta em comunicado.

Veja a nota oficial da defesa de Nicolas Bosshardt:

"A FERNANDES, PACHECO – SOCIEDADE DE ADVOCACIA, inscrita na OAB/SP sob o nº 14.951, por intermédio de seu sócio, advogado Guilherme Pacheco, OAB/SP nº 142.947, informa que patrocina a defesa do atleta Nicolas, prestando-lhe integral assistência jurídica.

A defesa esclarece que Nicolas não praticou qualquer crime. Na ocasião dos fatos, o atleta não se encontrava sob efeito de álcool, circunstância devidamente constatada pelas autoridades competentes, e conduzia o veículo regularmente, estando com sua Carteira Nacional de Habilitação válida e regular.

Após o ocorrido, Nicolas permaneceu no local, prestou efetivo e imediato socorro à vítima, acionou os serviços de emergência e adotou todas as providências que estavam ao seu alcance.

Desde o primeiro momento, o atleta vem colaborando integralmente com as autoridades policiais, prestando todos os esclarecimentos necessários ao completo esclarecimento dos fatos.

A defesa confia na apuração técnica, responsável e imparcial dos acontecimentos e está convicta de que os elementos de prova demonstrarão, de forma inequívoca, que Nicolas não praticou qualquer conduta criminosa, sendo sua inocência efetivamente comprovada no momento processual oportuno.

Por respeito ao segredo de Justiça decretado no processo, à regularidade das investigações e a todas as pessoas envolvidas, a defesa não divulgará, neste momento, outros detalhes acerca do caso."