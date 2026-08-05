Samir Xaud é o presidente da CBFStaff Images / CBF
Presidente da CBF se manifesta contra projeto polêmico da Fifa
Samir Xaud ressaltou que posição da América do Sul será debatida em conjunto pela Conmebol
Zubeldía analisa derrota do Fluminense: 'Não corremos bem'
Tricolor perdeu para o Vasco por 3 a 1 pelas oitavas de final da Copa do Brasil e se despediu do torneio; treinador explicou estratégias
Disputa por vagas nas semifinais começa com equilíbrio na Copa Rio
Placares apertados marcam início dos confrontos das quartas de final do torneio
Destaque do Vasco contra Fluminense, Brenner valoriza atuação do time
Atacante, autor de dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Tricolor, reconheceu que está devendo e prometeu volta por cima
Igor Rabello reconhece primeiro tempo abaixo contra o Vasco
Defensor do Tricolor comentou sobre a derrota por 3 a 1 e falou de suposta falta em terceiro gol do Cruz-Maltino
Com dois de Brenner, Vasco vence Fluminense e avança na Copa do Brasil
Cruz-Maltino foi melhor no jogo, se impôs no primeiro tempo e explorou contra-ataques na segunda etapa para matar o confronto
Flamengo acerta saída de volante para clube português
Rayan Lucas, de 21 anos, irá reforçar o Alverca em contrato válido por quatro anos; times farão divisão de direitos econômicos
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