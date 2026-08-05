Samir Xaud é o presidente da CBFStaff Images / CBF

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Rodrigo Souza
Rio - O presidente da CBF se manifestou pela primeira vez sobre o polêmico projeto da Fifa, que previa a criação de uma empresa para administrar competições e a venda de ações para investidores. Em visita a Teresina, nesta quarta-feira (5), Samir Xaud declarou que é contra a ideia de Gianni Infantino.
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"Estamos conversando com a Conmebol em relação a este assunto, mas é uma coisa que a gente não vê com bons olhos. Vamos tomar uma decisão em bloco, junto com a Conmebol, mas eu, particularmente, sou um pouco contra a essa venda dos direitos", disse o presidente Samir Xaud.
Samir Xaud participou da inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol Piauí. O presidente da CBF fez questão de ressaltar que a Conmebol ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. A entidade sul-americana consultou os filiados, que se dividiram sobre a ideia, e adiou o posicionamento.
A Fifa estudava criar a empresa Fifa Forward Enterprise (FFE), uma subsidiária que administraria as suas competições e venderia ações a investidores privados. A entidade máxima manteria o controle da nova companhia com uma participação majoritária, enquanto investidores comprariam de 20% a 30%.
A Uefa (Europa), a Concacaf (Caribe e Américas do Norte e Central) e a AFC (Ásia) se manifestaram contra a proposta. Existia a preocupação que a presença de investidores privados aumentasse a pressão para expandir ainda mais os torneios ou até reduzir o intervalo entre as edições da Copa do Mundo.
Em meio a tentativa frustrada de captação de investimento privado e ao abalo da credibilidade no âmbito internacional, Gianni Infantino convocou uma reunião no Marrocos. O dirigente está pressionado a sair do cargo de presidente da Fifa e busca novos apoiadores.