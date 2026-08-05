Samir Xaud é o presidente da CBF - Staff Images / CBF

Samir Xaud é o presidente da CBFStaff Images / CBF

Publicado 05/08/2026 15:30

Rio - O presidente da CBF se manifestou pela primeira vez sobre o polêmico projeto da Fifa, que previa a criação de uma empresa para administrar competições e a venda de ações para investidores . Em visita a Teresina, nesta quarta-feira (5), Samir Xaud declarou que é contra a ideia de Gianni Infantino.

"Estamos conversando com a Conmebol em relação a este assunto, mas é uma coisa que a gente não vê com bons olhos. Vamos tomar uma decisão em bloco, junto com a Conmebol, mas eu, particularmente, sou um pouco contra a essa venda dos direitos", disse o presidente Samir Xaud.

Samir Xaud participou da inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol Piauí. O presidente da CBF fez questão de ressaltar que a Conmebol ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. A entidade sul-americana consultou os filiados, que se dividiram sobre a ideia , e adiou o posicionamento.

A Fifa estudava criar a empresa Fifa Forward Enterprise (FFE), uma subsidiária que administraria as suas competições e venderia ações a investidores privados. A entidade máxima manteria o controle da nova companhia com uma participação majoritária, enquanto investidores comprariam de 20% a 30%.

A Uefa (Europa), a Concacaf (Caribe e Américas do Norte e Central) e a AFC (Ásia) se manifestaram contra a proposta. Existia a preocupação que a presença de investidores privados aumentasse a pressão para expandir ainda mais os torneios ou até reduzir o intervalo entre as edições da Copa do Mundo.