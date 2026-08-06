David Owori era capitão do SC Villa e da seleção de Uganda Digulvação
Jogador morre ao reagir a assalto e ser espancado com pedras
Morte de David Owori, do SC Villa e da seleção de Uganda, gerou grande comoção no país africano, que sofre com casos de violência
Pedido de justiça por morte de jogador
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