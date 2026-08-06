David Owori era capitão do SC Villa e da seleção de Uganda - Digulvação

David Owori era capitão do SC Villa e da seleção de Uganda Digulvação

Publicado 06/08/2026 10:44

O futebol da Uganda sofreu com a trágica morte de David Owori, capitão e um dos principais jogadores da seleção. O jogador do SC Villa foi vítima de um espancamento na terça-feira (4), em Kampala, e morreu em decorrência dos ferimentos.



Owori caminhava perto de casa quando sofreu um assalto e reagiu à tentativa de levarem seu celular. Os bandidos usaram pedras de calçamento para agredi-lo e fugiram logo em seguida, levando seus pertences.



Segundo a polícia local, o jogador foi encontrado muito ferido e desacordado e chegou a ser socorrido em uma clínica da região. Entretanto, seu quadro exigiu transferência para um hospital particular, só que ele não resistiu e morreu na quarta-feira.



Pedido de justiça por morte de jogador



O clube de Owori, o SC Villa, lamentou a perda do capitão e pediu agilidade nas investigações. Além disso, chamou o crime de "ato insensato" e destacou o legado do jogador.



"David Owori será lembrado como um jogador dedicado, um líder respeitado e um profissional cuja paixão pelo clube inspirava companheiros e torcedores".



Já a Federação de Futebol de Uganda ressaltou a importância do jogador de 27 anos para a seleção do país.



"David não era apenas um jogador de futebol. Era um líder e uma inspiração para uma geração. Liderava com coragem, humildade e paixão. Vestindo a camisa da seleção de Uganda, carregava as esperanças de uma nação", diz o texto.



Uganda vive crise de segurança



A morte de Owori reabriu a discussão sobre a violência em Kampala. Em junho, o país já tinha sido palco de outro caso semelhante: o jogador de rúgbi Sydney Gongodyo morreu espancado por uma multidão que o confundiu com um ladrão.



Diante o cenário, o Conselho Nacional de Esportes de Uganda pediu justiça, e o vice-presidente do Parlamento, Thomas Tayebwa, cobrou providências mais duras contra a violência no país.





