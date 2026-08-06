John Kennedy em ação no clássico entre Fluminense e Vasco, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense

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Theo Faria
John Kennedy pode ser desfalque no Fluminense para encarar o Botafogo, no sábado (8). O atacante foi substituído com fortes dores no joelho direito na derrota por 3 a 1 para o Vasco, na última quarta-feira (5), no Maracanã, em duelo que selou a eliminação do Tricolor nas oitavas de final da Copa do Brasil.
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O centroavante saiu chorando aos 12 minutos do segundo tempo, depois de sofrer uma pancada em dividida com Paulo Henrique. Ele passará por exames médicos nesta quinta-feira (6), no CT Carlos Castilho, para avaliar a situação.

O camisa 9 é o artilheiro isolado do elenco na temporada. Ao todo, fez 14 gols e deu duas assistências em 38 jogos, 29 entre os titulares.
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A partida do Fluminense contra o Botafogo será às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor precisa vencer para seguir firme na parte de cima da tabela. Neste momento, soma 34 pontos e ocupa a quarta posição.
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John Kennedy em ação no clássico entre Fluminense e Vasco, no Maracanã
Centroavante John Kennedy já marcou 14 gols nesta temporada