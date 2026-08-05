O técnico Luís Zubeldía Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Marcus Vinicius Balbino
Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Vasco, nesta quarta-feira (5), pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será disputado às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Na lista, as novidades são os retornos de Jemmes e Castillo. O zagueiro já estava recuperado de uma lesão no adutor da coxa direita, mas, por precaução, o Fluminense decidiu estender sua preparação física. Com isso, ele sequer foi relacionado para o jogo de ida e retorna para a decisão. Já o atacante Castillo se recuperou de um incômodo no adutor da coxa esquerda e está à disposição de Zubeldía. As ausências ficam por conta do volante Alisson e do atacante Riquelme.
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O jogo de ida, disputado no último domingo (1º), terminou empatado em 0 a 0, também no Maracanã. Em caso de novo empate no placar agregado, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis.

Confira a lista de relacionados do Fluminense:

  • Goleiros: Fábio, Gustavo Felix e Marcelo Pitaluga;
  • Defensores: Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Renê e Samuel Xavier;
  • Meio-campistas: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso;
  • Atacantes: Canobbio, Castillo, Germán Cano, Hulk, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Soteldo.
*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Pedro Logato
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O técnico Luís Zubeldía
Brenner, que jogou no Flu em 2019, fez dois gols