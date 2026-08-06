Luis Zubeldía, em confronto contra o Vasco - Lucas Merçon / Fluminense

Luis Zubeldía, em confronto contra o VascoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 06/08/2026 00:25





"Concordo que se a postura da equipe foi má, o máximo responsável é o treinador sempre. Não corremos bem no campo e não conseguimos realizar um futebol equilibrado. Evidentemente, não estivemos bem no primeiro tempo. Acontece da equipe poder ter 15, 20 minutos ruins, como tivemos, mas é preciso ter mais confiança, precisão. Nesse caso, não foi assim. Todo o primeiro tempo foi ruim", disse.



LEIA MAIS: Igor Rabello reconhece primeiro tempo abaixo contra o Vasco Rio — O técnico Luis Zubeldía, do Fluminense, comentou sobre a derrota para o Vasco por 3 a 1 nesta quarta-feira (5), que custou a eliminação da Copa do Brasil nas oitavas de final. O treinador admitiu o primeiro tempo abaixo do Tricolor e explicou como tentou encontrar alternativas para melhorar o desempenho da equipe na segunda etapa."Concordo que se a postura da equipe foi má, o máximo responsável é o treinador sempre. Não corremos bem no campo e não conseguimos realizar um futebol equilibrado. Evidentemente, não estivemos bem no primeiro tempo. Acontece da equipe poder ter 15, 20 minutos ruins, como tivemos, mas é preciso ter mais confiança, precisão. Nesse caso, não foi assim. Todo o primeiro tempo foi ruim", disse.

Zubeldía também detalhou a opção por Nonato, ainda no intervalo, para a saída de Savarino, afirmando que o objetivo era povoar o meio-campo.



"Entendíamos que, se tudo tinha sido ruim, se estávamos errando passes e sofrendo com as transições, precisávamos colocar mais um jogador no meio. Por isso colocamos o Nonato, para ter mais posse de bola e mais controle. Começamos o segundo tempo criando duas oportunidades, mas na primeira transição deles, saiu o gol. Não acho que tenha sido uma questão de velocidade. Faltou mais jogo por dentro, mais proximidade. Os jogadores que entraram foram bem, mas já tínhamos feito um primeiro tempo muito ruim."



O próximo jogo do Tricolor será contra o Botafogo neste sábado (8), às 21h, no estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.