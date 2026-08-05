Igor Rabello, zagueiro do Fluminense, contra o VascoLucas Merçon / Fluminense

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Gabriel Salotti
Rio — O zagueiro do Fluminense, Igor Rabello, reconheceu que a atuação do time contra o Vasco nesta quarta-feira (5), foi abaixo, especialmente no primeiro tempo. Em entrevista após o confronto, que terminou com vitória do Cruz-Maltino por 3 a 1, o defensor também falou sobre uma falta que teria sofrido na origem do terceiro gol do adversário.

"Não fomos bem no primeiro tempo. Erramos muito passe. O Vasco foi superior à gente no primeiro tempo, nessa saída de bola. A gente pecou muito no primeiro tempo, sabemos disso. Acertamos no segundo, tivemos controle do jogo, mas infelizmente, eles acharam o segundo gol, ficou difícil. Corremos atrás de novo. Agora, desligar a chave da Copa do Brasil e focar no próximo campeonato", disse, ao 'SporTV'.
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No lance do terceiro gol do Vasco, em disputa aérea, Igor Rabello se chocou com Cuiabano e caiu no gramado. A bola sobrou no contra-ataque que resultou em Puma Rodríguez matando o confronto, já nos acréscimos.

Apesar de comentar sobre o lance, Igor preferiu destacar que não queria falar de arbitragem. "O Wilton sabe que tenho respeito por ele, mas pancada na cabeça tem que parar o jogo, isso é regra. Se foi falta ou não, aí ele vai avaliar. Não sou o árbitro para saber se foi falta, mas eu achei falta porque ele deu cotovelada na minha cabeça. Mas não vou ficar falando de arbitragem, acho que pecamos muito no primeiro tempo."

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Com o resultado, o Fluminense está eliminado da Copa do Brasil. O próximo jogo do Tricolor será contra o Botafogo neste sábado (8), às 21h, no estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.