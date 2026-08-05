Igor Rabello, zagueiro do Fluminense, contra o VascoLucas Merçon / Fluminense
"Não fomos bem no primeiro tempo. Erramos muito passe. O Vasco foi superior à gente no primeiro tempo, nessa saída de bola. A gente pecou muito no primeiro tempo, sabemos disso. Acertamos no segundo, tivemos controle do jogo, mas infelizmente, eles acharam o segundo gol, ficou difícil. Corremos atrás de novo. Agora, desligar a chave da Copa do Brasil e focar no próximo campeonato", disse, ao 'SporTV'.
Apesar de comentar sobre o lance, Igor preferiu destacar que não queria falar de arbitragem. "O Wilton sabe que tenho respeito por ele, mas pancada na cabeça tem que parar o jogo, isso é regra. Se foi falta ou não, aí ele vai avaliar. Não sou o árbitro para saber se foi falta, mas eu achei falta porque ele deu cotovelada na minha cabeça. Mas não vou ficar falando de arbitragem, acho que pecamos muito no primeiro tempo."
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