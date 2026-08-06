Diego Forlán é o novo técnico da seleção uruguaia - Divulgação / Uruguai

Diego Forlán é o novo técnico da seleção uruguaiaDivulgação / Uruguai

Publicado 06/08/2026 10:13





“Diego Forlán volta para casa”, escreveu o perfil uruguaio, nas redes sociais.



Ídolo do país, ele iniciará o planejamento para a Copa América de 2028 e o Mundial de 2030. Esta será a terceira experiência de Diego Forlán como treinador. O ex-jogador começou a nova carreira no Peñarol, em 2020. Ao todo, foram 11 jogos, quatro vitórias, três empates e quatro derrotas. O Uruguai anunciou nesta quinta-feira (6) que Diego Forlán será o técnico da seleção principal e da categoria sub-20 . O ex-jogador assumirá a vaga de Marcelo Bielsa, que deixou o cargo no fim de junho, após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo “Diego Forlán volta para casa”, escreveu o perfil uruguaio, nas redes sociais.Ídolo do país, ele iniciará o planejamento para a Copa América de 2028 e o Mundial de 2030. Esta será a terceira experiência de Diego Forlán como treinador. O ex-jogador começou a nova carreira no Peñarol, em 2020. Ao todo, foram 11 jogos, quatro vitórias, três empates e quatro derrotas.

Em 2021, comandou o Atenas de San Carlos, da segunda divisão, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas em 12 partidas. Agora, estará à frente do Uruguai.

O anúncio do Uruguai



