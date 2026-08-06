“Diego Forlán volta para casa”, escreveu o perfil uruguaio, nas redes sociais.
Ídolo do país, ele iniciará o planejamento para a Copa América de 2028 e o Mundial de 2030. Esta será a terceira experiência de Diego Forlán como treinador. O ex-jogador começou a nova carreira no Peñarol, em 2020. Ao todo, foram 11 jogos, quatro vitórias, três empates e quatro derrotas.
Em 2021, comandou o Atenas de San Carlos, da segunda divisão, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas em 12 partidas. Agora, estará à frente do Uruguai.
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