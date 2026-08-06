Agora no Colo-Colo, Vozinha foi a sensação da Copa do Mundo de 2026Javier Torres / AFP
“Foi muito, muito incrível. Estou muito feliz e agradeço do fundo do meu coração por todo o carinho e apoio do maior clube do Chile”, declarou o arqueiro, durante o evento.
“Não esperava por isso. Estou feliz pela oportunidade de jogar aqui. Muito obrigado”, acrescentou.
Aos 40 anos, Vozinha estava sem clube depois de defender o Chaves, de Portugal. O goleiro assinou vínculo com o Colo-Colo por seis meses, com opção de renovação por mais uma temporada.
A recepção de Vozinha
La salida de Vozinha por primera vez al Estadio Monumental. pic.twitter.com/Tbf1usLaGa— Julian. (@juuuliaaaaan) August 5, 2026
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