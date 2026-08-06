Agora no Colo-Colo, Vozinha foi a sensação da Copa do Mundo de 2026 - Javier Torres / AFP

Agora no Colo-Colo, Vozinha foi a sensação da Copa do Mundo de 2026Javier Torres / AFP

Publicado 06/08/2026 08:48





“Foi muito, muito incrível. Estou muito feliz e agradeço do fundo do meu coração por todo o carinho e apoio do maior clube do Chile”, declarou o arqueiro, durante o evento.



“Não esperava por isso. Estou feliz pela oportunidade de jogar aqui. Muito obrigado”, acrescentou.



Aos 40 anos, Vozinha estava sem clube depois de defender o Chaves, de Portugal. O goleiro assinou vínculo com o Colo-Colo por seis meses, com opção de renovação por mais uma temporada. Reforço do Colo-Colo , Vozinha ganhou uma grande festa de recepção na noite da última quarta-feira (5). A torcida do time chileno lotou o Estádio Monumental para celebrar a chegada do goleiro cabo-verdiano, que foi a sensação da Copa do Mundo de 2026 “Foi muito, muito incrível. Estou muito feliz e agradeço do fundo do meu coração por todo o carinho e apoio do maior clube do Chile”, declarou o arqueiro, durante o evento.“Não esperava por isso. Estou feliz pela oportunidade de jogar aqui. Muito obrigado”, acrescentou.Aos 40 anos, Vozinha estava sem clube depois de defender o Chaves, de Portugal. O goleiro assinou vínculo com o Colo-Colo por seis meses, com opção de renovação por mais uma temporada.

A recepção de Vozinha