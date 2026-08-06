Allan Puro Osso faleceu aos 34 anos de idade comovendo lutadores e fãs(Foto: Reprodução/UFC)
Integrante da tradicional equipe "Chute Boxe/Diego Lima", Allan Puro Osso era reconhecido pelo alto nível técnico no Jiu-Jitsu e pela postura combativa dentro do octógono. Respeitado por companheiros e adversários, construiu sua reputação como um atleta disciplinado, dono de um jogo de chão refinado e de grande determinação para superar obstáculos ao longo da carreira.
A trajetória do paulista no UFC começou em 2021, em um dos momentos mais delicados de sua vida. Dias antes de estrear na organização, Allan perdeu o pai, principal incentivador de sua caminhada nas artes marciais. Ainda assim, decidiu seguir em frente e transformou a carreira na principal forma de homenagear quem sempre acreditou em seu potencial.
Carreira marcada pela técnica e pela superação
Antes de chegar ao Ultimate, Allan Puro Osso já havia construído um currículo consistente em eventos nacionais e internacionais. Na principal organização de MMA do mundo, disputou seis combates, conquistando quatro vitórias e sofrendo apenas duas derrotas, apesar de enfrentar um período marcado por lesões e cancelamentos de lutas.
Especialista na luta agarrada, "Puro Osso" encerra sua trajetória profissional com um cartel de 22 triunfos e sete derrotas, sendo 15 das vitórias conquistadas por finalização. O brasileiro deixa como legado não apenas seus resultados esportivos, mas também a imagem de um competidor dedicado, resiliente e admirado pela comunidade do MMA.
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