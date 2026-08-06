Allan Puro Osso faleceu aos 34 anos de idade comovendo lutadores e fãs - (Foto: Reprodução/UFC)

Allan Puro Osso faleceu aos 34 anos de idade comovendo lutadores e fãs(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 06/08/2026 06:00

O MMA brasileiro ficou de luto nesta semana. Allan Nascimento, conhecido como "Puro Osso", faleceu aos 34 anos. A informação foi confirmada pelo UFC, que comunicou que o lutador peso-mosca foi encontrado desacordado após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. O atleta completaria 35 anos no dia 11 de setembro.



Integrante da tradicional equipe "Chute Boxe/Diego Lima", Allan Puro Osso era reconhecido pelo alto nível técnico no Jiu-Jitsu e pela postura combativa dentro do octógono. Respeitado por companheiros e adversários, construiu sua reputação como um atleta disciplinado, dono de um jogo de chão refinado e de grande determinação para superar obstáculos ao longo da carreira.



A trajetória do paulista no UFC começou em 2021, em um dos momentos mais delicados de sua vida. Dias antes de estrear na organização, Allan perdeu o pai, principal incentivador de sua caminhada nas artes marciais. Ainda assim, decidiu seguir em frente e transformou a carreira na principal forma de homenagear quem sempre acreditou em seu potencial.