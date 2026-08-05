Agora campeã brasileira, Adriana brilhou no Outboxing Fight Night 4 - (Foto: Priscila Tessarini)

Agora campeã brasileira, Adriana brilhou no Outboxing Fight Night 4 (Foto: Priscila Tessarini)

Publicado 05/08/2026 12:00 | Atualizado 05/08/2026 22:41

Há noites em que o Boxe entrega grandes lutas. Há outras em que entrega algo maior. O Outboxing Fight Night 4, realizado no último sábado (1°),pertence a esse segundo grupo. Em Rio Claro (SP), o gongo marcou o início e o fim de cinco combates profissionais, mas o verdadeiro espetáculo esteve naquilo que acontece entre uma entrada e outra: o respeito aos atletas, a valorização da modalidade e a certeza de que o Boxe brasileiro pode, sim, ser tratado com a grandeza que sua história merece.



O ringue recebeu estreantes, jovens promessas, atletas em ascensão e nomes consagrados. Cada um escreveu um capítulo diferente da mesma história. Pelo card preliminar, Maurício "Indiano" Pereira venceu Princy "O Brayan" Rodrigues após desistência no terceiro round. Camille Santana, por sua vez, superou Larissa "Lara Striker" por decisão unânime.

Já no card principal do Outboxing Fight Night 4, Eduardo "Maguila" Martins confirmou o bom momento ao derrotar Everaldo Rodrigues por unanimidade, enquanto Paulo "Santo Amaro" Teixeira levantou o público ao nocautear Lucas "Terremoto" Sousa ainda no segundo assalto.Mas a noite reservava um encerramento à altura da proposta do OFN4. Na luta principal, Adriana Araújo e Dan Bastieri protagonizaram uma disputa de cinturão que simbolizava mais do que um título do Conselho Nacional de Boxe (CNB). Representava o encontro entre duas gerações e o reconhecimento de que o Boxe feminino conquistou, definitivamente, seu espaço nas grandes noites da modalidade. Após dez rounds intensos, Adriana venceu por decisão unânime dos jurados (triplo 96-94) e tornou-se a nova campeã brasileira da categoria super-médio.A vitória foi construída muito antes do primeiro toque de luvas. Para Adriana, a preparação física foi determinante para suportar o ritmo de dez rounds. Mas, ao falar depois do combate, seu pensamento foi além da conquista pessoal. A nova campeã preferiu dividir o momento com todas as mulheres que ajudaram a construir o caminho até ali."Vencer é sempre uma alegria, faz valer todo o sacrifício que a gente passa para chegar aqui. E sobre o Boxe feminino, eu que sou uma das pioneiras no Brasil, lembro que a gente era invisível… Hoje, tivemos visibilidade em um grande evento como o OFN4, com as meninas dando um show no ringue", disse a também medalhista olímpica em Londres-2012.Sucesso contínuo entre lutadores e fãs, o Outboxing Fight Night nasceu com a proposta de resgatar a nobre arte, tratando atletas como protagonistas e devolvendo ao Boxe o glamour que sempre acompanhou seus grandes momentos. Quatro edições depois, essa ideia já não parece apenas um projeto. Tornou-se identidade. O público não vai apenas assistir às lutas; participa de uma experiência que valoriza cada detalhe, do primeiro combate ao último anúncio do locutor.Adriana Araújo derrotou Dan Bastieri por decisão unânime dos juradosPaulo “Santo Amaro” Teixeira derrotou Lucas “Terremoto” Sousa por nocaute no 2REduardo “Maguila” Martins derrotou Everaldo Rodrigues por decisão unânime dos juradosMaurício “Indiano” Pereira derrotou Princy “O Brayan” Rodrigues após desistência no 3RCamille Santana derrotou Larissa “Lara Striker” por decisão unânime dos jurados