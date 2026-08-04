Anfiteatro do Riocentro vai abrigar competições de Judô - (Foto: Divulgação)

Anfiteatro do Riocentro vai abrigar competições de Judô(Foto: Divulgação)

Publicado 04/08/2026 07:00 | Atualizado 04/08/2026 18:31

A Copa Rio Internacional de Judô terá um novo palco em sua 19ª edição. A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ) anunciou que a competição será realizada no Anfiteatro do Riocentro, na Barra da Tijuca. A data do evento será divulgada em breve, afirmou a entidade.



A expectativa da organização é receber mais de 1.500 inscrições de judocas de diferentes regiões do país, incluindo atletas olímpicos. A programação reunirá disputas nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15, Cadete (Sub-18), Júnior (Sub-21), Sênior e Veteranos.



Instalado no Pavilhão 6 do Riocentro, o anfiteatro é um dos maiores espaços para eventos do país. O local tem capacidade para receber até 12 mil pessoas, conta com mais de 7,7 mil metros quadrados de área construída, arquibancadas fixas, ambiente climatizado e estrutura preparada para sediar grandes competições esportivas, feiras e espetáculos.