Anfiteatro do Riocentro vai abrigar competições de Judô(Foto: Divulgação)
A expectativa da organização é receber mais de 1.500 inscrições de judocas de diferentes regiões do país, incluindo atletas olímpicos. A programação reunirá disputas nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15, Cadete (Sub-18), Júnior (Sub-21), Sênior e Veteranos.
Instalado no Pavilhão 6 do Riocentro, o anfiteatro é um dos maiores espaços para eventos do país. O local tem capacidade para receber até 12 mil pessoas, conta com mais de 7,7 mil metros quadrados de área construída, arquibancadas fixas, ambiente climatizado e estrutura preparada para sediar grandes competições esportivas, feiras e espetáculos.
Presidente da FJERJ, Leonardo Lara afirmou que a Copa Rio mantém sua posição entre os principais eventos do calendário nacional e destacou a estrutura da nova sede.
"A Copa Rio se consolida ano após ano como uma referência para o judô brasileiro. O evento carrega a tradição de uma federação com mais de 60 anos de história, reúne mais de uma centena de agremiações de todo o país e conta com uma equipe técnica formada por profissionais com experiência na organização dos principais eventos esportivos realizados recentemente no Brasil", disse.
A Copa Rio Internacional de Judô 2026 tem patrocínio da Light, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A realização é do Instituto Opus Vitae, em parceria com a FJERJ, e conta com a chancela da Confederação Brasileira de Judô.
Incentivador do judô como instrumento de transformação social, o deputado estadual e ex-secretário de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro Rafael Picciani destacou a importância do investimento público para o fortalecimento do esporte.
"O investimento público no esporte permite que competições como a Copa Rio sejam realizadas com estrutura e alcance cada vez maiores. Além de movimentar o calendário esportivo, iniciativas como essa criam oportunidades para milhares de atletas e mostram como o esporte é uma ferramenta de inclusão, educação e desenvolvimento social."
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