Leonardo Jardim, à esquerda, conversa com o diretor de futebol do Flamengo, José BotoGilvan de Souza / Flamengo

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Fabrício Lopes
A possível contratação de Luiz Henrique jamais seria motivo para críticas. Trata-se de um jogador de alto nível, capaz de elevar a qualidade técnica de qualquer elenco. No entanto, é preciso analisar o contexto.
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Há anos o Flamengo convive com duas necessidades claras: a contratação de um centroavante e de um meia capaz de dividir responsabilidades com Arrascaeta — ou até mesmo assumir, gradativamente, o protagonismo criativo da equipe. Aos 32 anos, o uruguaio segue sendo o único grande articulador do elenco.
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Diante desse cenário, tratar Luiz Henrique como uma alternativa à chegada de Thiago Almada soa contraditório. Embora ambos sejam atletas de enorme qualidade, exercem funções completamente distintas em campo.
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Luiz Henrique é, essencialmente, um ponta. Atua preferencialmente pelo lado direito, podendo também jogar pela esquerda, mas raramente desempenha a função de organizador pelo centro do campo.

Thiago Almada, por sua vez, inicia a construção das jogadas a partir do meio, deslocando-se com frequência para os corredores laterais. No Atlético de Madrid, costuma atuar do centro para a esquerda, mas possui liberdade para circular por todo o setor ofensivo.
Flamengo intensifica contratações e pode ter Luiz Henrique do Zenit, ou Thiago Almada, do Atlético de Madrid - Canal do YouTube Resenha Rubro NEgra
Flamengo intensifica contratações e pode ter Luiz Henrique do Zenit, ou Thiago Almada, do Atlético de MadridCanal do YouTube Resenha Rubro NEgra

São características diferentes, que atendem a necessidades igualmente diferentes. Por isso, é difícil compreender como um poderia ser considerado o "plano B" do outro.

A principal carência do Flamengo continua sendo o meio-campo. Hoje, apenas Arrascaeta reúne as características de um verdadeiro armador e principal construtor de jogadas.

Já o setor ocupado por Luiz Henrique conta com diversas opções. Leonardo Jardim tem à disposição Lucas Paquetá, Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Wallace Yan e até Lorran, que está em processo de saída e pode acertar sua transferência para o Granada, da segunda divisão espanhola.

Por isso, apesar do interesse em Luiz Henrique, o Flamengo mantém Thiago Almada como prioridade e aguarda, cada vez mais impaciente, uma resposta definitiva de Guayo.
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Leonardo Jardim, à esquerda, conversa com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto
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