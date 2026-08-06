Leonardo Jardim, à esquerda, conversa com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, à esquerda, conversa com o diretor de futebol do Flamengo, José BotoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/08/2026 10:11 | Atualizado 06/08/2026 10:11

A possível contratação de Luiz Henrique jamais seria motivo para críticas. Trata-se de um jogador de alto nível, capaz de elevar a qualidade técnica de qualquer elenco. No entanto, é preciso analisar o contexto.



Há anos o Flamengo convive com duas necessidades claras: a contratação de um centroavante e de um meia capaz de dividir responsabilidades com Arrascaeta — ou até mesmo assumir, gradativamente, o protagonismo criativo da equipe. Aos 32 anos, o uruguaio segue sendo o único grande articulador do elenco.



Diante desse cenário, tratar Luiz Henrique como uma alternativa à chegada de Thiago Almada soa contraditório. Embora ambos sejam atletas de enorme qualidade, exercem funções completamente distintas em campo.



Luiz Henrique é, essencialmente, um ponta. Atua preferencialmente pelo lado direito, podendo também jogar pela esquerda, mas raramente desempenha a função de organizador pelo centro do campo.



Thiago Almada, por sua vez, inicia a construção das jogadas a partir do meio, deslocando-se com frequência para os corredores laterais. No Atlético de Madrid, costuma atuar do centro para a esquerda, mas possui liberdade para circular por todo o setor ofensivo.



Flamengo intensifica contratações e pode ter Luiz Henrique do Zenit, ou Thiago Almada, do Atlético de Madrid Canal do YouTube Resenha Rubro NEgra



São características diferentes, que atendem a necessidades igualmente diferentes. Por isso, é difícil compreender como um poderia ser considerado o "plano B" do outro.



A principal carência do Flamengo continua sendo o meio-campo. Hoje, apenas Arrascaeta reúne as características de um verdadeiro armador e principal construtor de jogadas.



Já o setor ocupado por Luiz Henrique conta com diversas opções. Leonardo Jardim tem à disposição Lucas Paquetá, Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Wallace Yan e até Lorran, que está em processo de saída e pode acertar sua transferência para o Granada, da segunda divisão espanhola.



Por isso, apesar do interesse em Luiz Henrique, o Flamengo mantém Thiago Almada como prioridade e aguarda, cada vez mais impaciente, uma resposta definitiva de Guayo.