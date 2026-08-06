Thiago Almada não foi bem no Atlético de Madrid e entrou em lista de negociáveis - Divulgação / Atlético de Madrid

Thiago Almada não foi bem no Atlético de Madrid e entrou em lista de negociáveisDivulgação / Atlético de Madrid

Publicado 06/08/2026 09:50

acordo apalavrado entre River Plate e Atlético de Madrid. O clube argentino era a prioridade do jogador ex-Botafogo, o que fez com que o Flamengo fosse

A novela sobre Thiago Almada entrou nos capítulos finais, com um. O clube argentino era a prioridade do jogador ex-Botafogo, o que fez com que o Flamengo fosse em busca de Luiz Henrique como nova opção para o ataque

Segundo o jornal espanhol 'Marca', a negociação se mantém na casa dos 20 milhões de euros (cerca de R$ 118,1 milhões). O que mudou foi que o Atlético desta vez aceitou as garantias financeiras apresentadas.



antecipará o fim das férias em Ibiza e viajará à Argentina para assinar o contrato e se apresentar. E assim, a principal aposta da diretoria do Flamengo para reforçar o elenco no segundo semestre de 2026 não será contratada.

Com o acordo, Thiago AlmadaE assim, a principal aposta da diretoria do Flamengo para reforçar o elenco no segundo semestre de 2026 não será contratada.

Luiz Henrique perto do Flamengo



Por outro lado, a negociação frustrada abre as portas para a contratação de Luiz Henrique. Para isso, o Rubro-Negro está disposto a pagar ao Zenit 30 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões) fixos, além de outros 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus por metas estipuladas em contrato.



O valor condiz com o que os russos desejam receber pela negociação, enquanto o atacante de 26 anos também demonstrou interesse em jogar pelo Flamengo.