Rayan Lucas, em amistoso contra o LausanneGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de Gabriel Salotti
Gabriel Salotti
Rio — O Flamengo acertou a saída do volante Rayan Lucas, de 21 anos, para o Alverca, que disputa a primeira divisão portuguesa. O contrato será válido por quatro anos. O time europeu e o Rubro-Negro fizeram uma parceria na divisão dos direitos econômicos, e portanto, o clube não pagará nada pelo atleta, que já está embarcando para seu novo destino, conforme o jornalista Venê Casagrande.
LEIA MAIS: Red Bull Bragantino inicia novas conversas para contratar Wallace Yan
Recentemente, o Athletic, de Minas Gerais, havia feito proposta de empréstimo pelo meia. Os cariocas aceitaram, mas os empresários de Rayan Lucas recusaram, pois sabiam do interesse do Alverca e que o clube mandaria a proposta.
LEIA MAIS: Flamengo prioriza venda de jovens e deve negociar Lorran
O jogador é cria da base do Flamengo, onde conquistou a Libertadores Sub-20 em 2024 e 2025, além da Copa Intercontinental da categoria, em 2024. É um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu. Recentemente, teve uma passagem pelo Sporting.