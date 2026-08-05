Wallace Yan fez dois gols e uma assistência na intertemporada - Gilvan de Souza / Flamengo

Wallace Yan fez dois gols e uma assistência na intertemporadaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/08/2026 20:22





No último mês de fevereiro, o Red Bull Bragantino encaminhou um acordo com o time carioca pelo jogador, que chegou inclusive a se despedir dos atletas. No entanto, após mudanças de última hora no modelo de pagamento, o Flamengo recuou. Rio — O Red Bull Bragantino iniciou novamente negociações para contratar o atacante Wallace Yan, do Flamengo. Meses após as primeiras investidas , o clube de Bragança Paulista retomou o contato com o Rubro-Negro para ter o jovem de 21 anos como reforço, conforme a jornalista Raisa Simplicio.No último mês de fevereiro, o Red Bull Bragantino encaminhou um acordo com o time carioca pelo jogador, que chegou inclusive a se despedir dos atletas. No entanto, após mudanças de última hora no modelo de pagamento, o Flamengo recuou.

Desde então, o atleta recebeu poucas oportunidades e acumula partidas no banco de reservas. No entanto, se tornou uma das principais peças da equipe nos amistosos da intertemporada, marcando dois gols e uma assistência em quatro jogos, o que reacendeu sua esperança de ser mais utilizado por Leonardo Jardim.



O contrato de Wallace Yan com o Flamengo é válido até o fim de 2027. O atacante estreou pelos profissionais em 2024.