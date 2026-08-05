Rio — O Red Bull Bragantino iniciou novamente negociações para contratar o atacante Wallace Yan, do Flamengo. Meses após as primeiras investidas, o clube de Bragança Paulista retomou o contato com o Rubro-Negro para ter o jovem de 21 anos como reforço, conforme a jornalista Raisa Simplicio.
No último mês de fevereiro, o Red Bull Bragantino encaminhou um acordo com o time carioca pelo jogador, que chegou inclusive a se despedir dos atletas. No entanto, após mudanças de última hora no modelo de pagamento, o Flamengo recuou.
Desde então, o atleta recebeu poucas oportunidades e acumula partidas no banco de reservas. No entanto, se tornou uma das principais peças da equipe nos amistosos da intertemporada, marcando dois gols e uma assistência em quatro jogos, o que reacendeu sua esperança de ser mais utilizado por Leonardo Jardim.
O contrato de Wallace Yan com o Flamengo é válido até o fim de 2027. O atacante estreou pelos profissionais em 2024.
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