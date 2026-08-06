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Fotos: Cristiano Ronaldo apresenta coleção de carros de R$ 150 milhões
Esporte

Fotos: Cristiano Ronaldo apresenta coleção de carros de R$ 150 milhões

Astro português possui Ferraris, Bugattis, Lamborghinis, Mercedes e McLarens entre vários modelos de luxo em sua garagem

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Hugo Perruso
Cristiano Ronaldo com o Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse
Parte da coleção de carros de luxo na garagem de Cristiano Ronaldo
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Cristiano Ronaldo com a Ferrari Purosangue
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Cristiano Ronaldo deu aos seguidores uma mostra de sua coleção particular de carros, avaliada em 25,6 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões).
Em publicação no Instagram, o atacante português exibiu alguns dos modelos de luxo que possui. "Meus brinquedos", escreveu.
A estimativa do valor total dos mais de 40 carros de luxo de Cristiano Ronaldo é do jornal britânico 'The Sun'. O próprio jogador já admitiu não saber quantos tem ao certo, além de não dirigir todos.
Entre eles estão quatro Ferraris.  O Purosangue custa R$ 2,3 milhões. Já o 599 GTO pode chegar a R4 6 milhões. O SP3 Daytona vale cerca de R$ 10,6 milhões e o Monza SP1, um dos mais raros da lista com 599 unidades, já foi arrematado em leilões por valores próximos de R$ 14,7 milhões.
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A coleção também tem dois exemplares da Bugatti. Um Veyron, avaliado em R$ 13,6 milhões, e um Centodieci, versão ultrarrara da marca — apenas dez unidades foram fabricadas no mundo.
Ronaldo ainda mostrou um McLaren Speedtail, que pode ser vendido por até R$ 14,4 milhões, e um Mercedes AMG One, hipercarro híbrido avaliado em mais de R$ 16,2 milhões.
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Completam a lista um Mercedes-Benz S65 AMG, um McLaren MP4-12C, um Lamborghini Aventador, um Bentley Flying Spur e um Mercedes G-Wagon Brabus.


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