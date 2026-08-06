Rodri em campo pela EspanhaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
Reviravolta? Com papo travado com Real, Rodri admite jogar no Barça
Jogador pode deixar o clube inglês na atual janela de transferências; meia foi destaque da Espanha e eleito o melhor jogador da Copa
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