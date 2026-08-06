Rodri em campo pela Espanha - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Rodri em campo pela EspanhaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 06/08/2026 11:40 | Atualizado 06/08/2026 11:44

Rio - Uma reviravolta na situação de Rodri . De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o meia, de 30 anos, que foi eleito o craque da Copa do Mundo, agora admite a possibilidade de defender o Barcelona, caso sua negociação com o Real Madrid não avance.

Nos últimos dias, as conversas com o Manchester City pelo espanhol evoluíram pouco. O Barcelona segue cauteloso, com a situação, e só deverá tentar uma investida, caso a situação com o Real Madrid seja encerrada.

O contrato de Rodri com a equipe da Inglaterra vai até junho de 2027. Além dos clubes espanhóis, o PSG e o Bayern também teriam interesse na contratação do meia.

Revelado pelo Villarreal em 2015, Rodri se transferiu para o Atlético de Madrid em 2018, onde chamou a atenção de Pep Guardiola, que o levou para o Manchester City em 2019. Desde então, o volante se tornou um dos pilares da fase mais vitoriosa do clube inglês, conquistando uma Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, entre outros títulos. O troféu mais recente foi levantado no último domingo (19), com a conquista da Copa do Mundo pela Espanha. Rodri também conquistou a Bola de Ouro de 2024.