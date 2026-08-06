Momento em que Salah assina contrato com o Trabzonspor, da Turquia - Divulgação / Trabzonspor

Momento em que Salah assina contrato com o Trabzonspor, da TurquiaDivulgação / Trabzonspor

Publicado 06/08/2026 12:35 | Atualizado 06/08/2026 12:35

Recém-contratado pelo Trabzonspor , Salah receberá um salário astronômico no futebol turco. O atacante ganhará 17 milhões de euros (R$ 100 milhões) por temporada, segundo informações do próprio clube. O montante é composto por um valor fixo de 10 milhões de euros (R$ 59 milhões) e um bônus de assinatura de 7 milhões de euros (R$ 41 milhões).

Outros pagamentos também podem ser realizados a depender de metas a serem batidas. O egípcio ainda terá direito a 20% da receita obtida com a venda de produtos licenciados que levem seu nome.