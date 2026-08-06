Recém-contratado pelo Trabzonspor, Salah receberá um salário astronômico no futebol turco. O atacante ganhará 17 milhões de euros (R$ 100 milhões) por temporada, segundo informações do próprio clube. O montante é composto por um valor fixo de 10 milhões de euros (R$ 59 milhões) e um bônus de assinatura de 7 milhões de euros (R$ 41 milhões).
Outros pagamentos também podem ser realizados a depender de metas a serem batidas. O egípcio ainda terá direito a 20% da receita obtida com a venda de produtos licenciados que levem seu nome.
Salah firmou vínculo com o Trabzonspor até meados de 2028. O atacante estava livre no mercado depois de deixar o Liverpool, clube que defendeu por nove temporadas no futebol inglês.
Com a camisa dos Reds, fez 257 gols e deu 123 assistências em 442 partidas. Por lá, conquistou a Liga dos Campeões, dois Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Inglaterra, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Uefa.
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