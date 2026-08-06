Diomande foi um dos destaques da seleção da Costa do Marfim na Copa do Mundo - Divulgação / Real Madrid

Diomande foi um dos destaques da seleção da Costa do Marfim na Copa do MundoDivulgação / Real Madrid

Publicado 06/08/2026 14:13





Os valores superaram a transação por Jude Bellingham, que chegou ao time vindo do Borussia Dortmund em 2023 por 103 milhões de euros, incluindo bônus. Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (6) a contratação mais cara da sua história: o atacante marfinense Yan Diomande. O ponta de 19 anos, um dos destaques da última Copa do Mundo, foi comprado do Red Bull Leipzig por 125 milhões de euros (cerca de R$ 736 milhões), em acordo que ainda pode subir a 140 milhões de euros (R$ 825 milhões) por bônus, conforme o jornal 'Marca'. O contrato é válido até junho de 2033.Os valores superaram a transação por Jude Bellingham, que chegou ao time vindo do Borussia Dortmund em 2023 por 103 milhões de euros, incluindo bônus.

Sobre a joia

Diomande começou sua formação como jogador aos 15 anos no futebol colegial dos Estados Unidos. Ele se destacou e foi contratado para o time B do Leganés, da primeira divisão espanhola, em 2024, mas depois de sua estreia, em 2025, rapidamente subiu à equipe principal. Depois, em julho do ano passado, assinou contrato com o RB Leipzig.

Na última temporada, foi um dos principais nomes do time alemão, com 13 gols e nove assistências, além de ser o jogador que mais completou dribles na liga local. Na Copa do Mundo, o jogador chamou atenção pela habilidade, e deu uma assistência no jogo da Costa do Marfim contra o Curaçao.



O Real Madrid entrou em disputa com o PSG pela contratação de Diomande nas últimas semanas. O marfinense optou pelo projeto dos espanhóis, que colocaram cifras milionárias no contrato. Esta é a sexta contratação do time sob o comando do técnico José Mourinho, após as chegadas de Bernardo Silva, Dumfries, Konaté, Cucurella e Espí.

Confira as contratações mais caras da história do Real Madrid

1 - Yan Diomande (RB Leipzig - 2026) - 125 milhões de euros (pode chegar a 140 milhões com bônus)

2 - Jude Bellingham (Borussia Dortmund - 2023) - 127 milhões de euros (103 milhões fixos + bônus)

3 - Eden Hazard (Chelsea - 2019) - 115 milhões de euros

4 - Gareth Bale (Tottenham - 2013) - 101 milhões de euros

5 - Cristiano Ronaldo (Manchester United - 2009) - 94 milhões de euros