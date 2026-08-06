Paulo Henrique Ganso voltou a jogar pelo Fluminense após quase três mesesLucas Merçon/Fluminense
Fluminense sofre com Lucho e Savarino, e Ganso volta a ganhar chance
Camisa 10 esteve afastado por causa da possibilidade de deixar o Tricolor, mas voltou a ser relacionado só que não entrava com Zubeldía
Sem chances, Ganso queria sair
Fluminense com sério problema na criação
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Camisa 10 esteve afastado por causa da possibilidade de deixar o Tricolor, mas voltou a ser relacionado só que não entrava com Zubeldía
Torcedores defendem críticas de ex-jogador do Fluminense a Zubeldía
Derrota para o Vasco e eliminação na Copa do Brasil deixaram a situação do argentino bem delicada no comando do Tricolor
John Kennedy vira preocupação no Fluminense para encarar o Botafogo
Atacante foi substituído com dores no joelho direito na eliminação para o Vasco, na Copa do Brasil
Zubeldía analisa derrota do Fluminense: 'Não corremos bem'
Tricolor perdeu para o Vasco por 3 a 1 pelas oitavas de final da Copa do Brasil e se despediu do torneio; treinador explicou estratégias
Igor Rabello reconhece primeiro tempo abaixo contra o Vasco
Defensor do Tricolor comentou sobre a derrota por 3 a 1 e falou de suposta falta em terceiro gol do Cruz-Maltino
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Jogo será às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; lista conta com retorno de Jemmes e Castillo
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