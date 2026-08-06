Paulo Henrique Ganso voltou a jogar pelo Fluminense após quase três meses - Lucas Merçon/Fluminense

Paulo Henrique Ganso voltou a jogar pelo Fluminense após quase três mesesLucas Merçon/Fluminense

Publicado 06/08/2026 13:12

crise do Fluminense não é só de resultados, mas também de desempenho e de criação. Um dos motivos para o time não vencer desde o retorno da Copa do Mundo - seis jogos - está nas atuações ruins de Savarino e Lucho Acosta, o que fez o cada vez mais pressionado Luis Zubeldía ter que recorrer a Paulo Henrique Ganso na

. Um dos motivos para o time não vencer desde o retorno da Copa do Mundo - seis jogos - está nas, o que fez o cada vez mais pressionado Luis Zubeldía ter que recorrer a Paulo Henrique Ganso na eliminação da Copa do Brasil

O camisa 10 estava sem jogar desde 19 de maio - sete partidas -, quando entrou no segundo tempo do 2 a 1 sobre o Bolívar, e de repente virou solução durante a derrota por 3 a 1 para o Vasco. Ao substituir o argentino, ele fez o time melhorar na criação, fazendo a bola rodar no meio de campo e foi constantemente procurado pelo time.



Diante disso, Zubeldía explicou que a utilização de Ganso deveu-se a questão tática específica do clássico. E admitiu que as atuações abaixo de Savarino e Lucho também foram determinantes.



"Eu expliquei na coletiva passada que Ganso esteve perto de entrar na última partida (no 0 a 0 da ida ). Considerava que (o Vasco), ao ter muitos volantes, nós teríamos que começar a recuperar a memória com o tema dos toques. Habitualmente, fazíamos isso com Savarino, Lucho, zagueiros. Em outro momento, esse passe nós seguíamos tendo com os zagueiros, ou com o Lucho. Contra o Vasco, custou mais para nos associarmos", avaliou.



Sem chances, Ganso queria sair



Pouco aproveitado por Zubeldía em 2026, o experiente jogador de 36 anos disputou apenas 23 jogos e ficou em campo 740 minutos. Ele chegou a ficar fora dos planos do técnico e foi liberado para conversar com clubes interessados em sua contratação, como Santos e Sport.

situação causou mal-estar dentro do Fluminense, tanto da comissão técnica quanto da diretoria. Um

Mas pediu para não jogar contra o Mirassol e a, tanto da comissão técnica quanto da diretoria. Um comunicado do clube sobre o afastamento para resolver o futuro, por sua vez, incomodou Ganso , que ficou fora desde então.

"Não passa por (Ganso) jogar muito ou pouco. A partida parecia que estava para um jogador assim, se o Lucho não estava bem. Para mim, as características do Ganso encaixavam perfeitamente", explicou Zubeldía.



Fluminense com sério problema na criação



Em relação a Lucho Acosta e Savarino, que empolgaram no início da parceria, Zubeldía admitiu não saber qual é o problema para as atuações ruins da dupla. Os dois jogadores não têm conseguido repetir o desempenho de antes da parada da Copa do Mundo.

"Se eu soubesse, poderia antecipar várias coisas. São jogadores importantes. Acho que são momentos. Como o time estava montado, com jogadores criativos e que atacam o espaço, poderíamos ter melhor resultado no primeiro jogo. Hoje (quarta), eles nos dominaram. Em nenhum momento. Com as trocas, melhoramos. Se eu falar o que ocorre com eles, estaria mentindo", disse o técnico.