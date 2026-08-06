Roger Flores no programa troca de passesReprodução/Tv Globo

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João André Pombo
Rio -  Roger Flores e Gustavo Villani, comentarista e narrador da Rede Globo, fizeram um questionamento durante o clássico entre Fluminense e Vasco, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a respeito da pouca utilização da base por parte do treinador tricolor, Luis Zubeldía. Formado em Xerém e ex-jogador do clube das Larajeiras, Roger afirmou que o argentino não gosta de utilizá-la. Depois do fim da partida, com a derrota tricolor por 3 a 1, alguns torcedores validaram o questionamento e reforçaram tal situação é antiga.
A pouca utilização de jovens formados das categorias de bases por parte do treinador já foi apontada pelos torcedores do São Paulo em sua passagem pelo clube paulista. Os são paulinos criticavam o hábito do argentino e, inclusive, avisaram aos torcedores do Fluminense quando o próprio foi contratado pelo clube, em setembro de 2025.
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"Aqui, na época de São Paulo, ele tinha Willian Gomes, Henrique Carmo, Lucas Ferreira e usava o Cedric de ponta!" disse, em tom crítico, o torcedor por meio da rede social "X", o antigo Twitter.
Outro usuário disse: "E é verdade! Eu DÚVIDO que o Riquelme Felipe produziria menos que o Soteldo." o jogador é uma das revelações da base do Fluminense de apenas 19 anos, que não foi relacionado para o partida por opção da comissão da técnica.
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Torcedores nas redes sociais concordando com crítica de Roger Flores sobre Luis Zubeldía não usar a base - Reprodução/X @ra18833
Torcedores nas redes sociais concordando com crítica de Roger Flores sobre Luis Zubeldía não usar a base - Reprodução/X @yami_nobre
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Torcedores nas redes sociais concordando com crítica de Roger Flores sobre Luis Zubeldía não usar a base - Reprodução/X @CLAUDIOMANUTD
Torcedores nas redes sociais concordando com crítica de Roger Flores sobre Luis Zubeldía não usar a base - Reprodução/X @Diegofcrj
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato