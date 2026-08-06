Roger Flores no programa troca de passesReprodução/Tv Globo
Torcedores defendem críticas de ex-jogador do Fluminense a Zubeldía
Derrota para o Vasco e eliminação na Copa do Brasil deixaram a situação do argentino bem delicada no comando do Tricolor
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John Kennedy vira preocupação no Fluminense para encarar o Botafogo
Atacante foi substituído com dores no joelho direito na eliminação para o Vasco, na Copa do Brasil
Zubeldía analisa derrota do Fluminense: 'Não corremos bem'
Tricolor perdeu para o Vasco por 3 a 1 pelas oitavas de final da Copa do Brasil e se despediu do torneio; treinador explicou estratégias
Igor Rabello reconhece primeiro tempo abaixo contra o Vasco
Defensor do Tricolor comentou sobre a derrota por 3 a 1 e falou de suposta falta em terceiro gol do Cruz-Maltino
Veja os relacionados do Fluminense para o clássico com o Vasco
Jogo será às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; lista conta com retorno de Jemmes e Castillo
Acosta faz um ano de Fluminense vivendo fase mais difícil no clube
Apoiador, de 32 anos, chegou ao clube carioca em agosto do ano passado, depois de operação de R$ 22 milhões junto ao Dallas
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