Presidente da Uefa, Aleksander Čeferin - Fabrice Coffrini / AFP

Presidente da Uefa, Aleksander ČeferinFabrice Coffrini / AFP

Publicado 06/08/2026 13:29

A Uefa ameaçou, nesta quinta-feira (6), manter o boicote às competições organizadas pela Fifa . Em comunicado enviado à 'Sky News', a entidade que comanda o futebol europeu destacou que as condições estabelecidas para reatar a confiança entre os órgãos não foram cumpridas, indicando que o atrito está longe do fim.





O embate começou com a proposta do presidente da Fifa, Gianni Infantino, apresentada no fim de julho, de "As associações filiadas à Uefa foram muito claras quanto às condições para a não participação em competições da Fifa. Em primeiro lugar, as propostas de vender as principais competições precisavam ser retiradas e, em segundo, deveriam ser dadas garantias de que tentativas de desfigurar o futebol dessa maneira jamais voltariam a ocorrer. Essas condições não foram cumpridas", afirmou a nota.O embate começou com a proposta do presidente da Fifa, Gianni Infantino, apresentada no fim de julho, de vender participações de uma nova empresa responsável pela Copa do Mundo e outras competições da entidade para investidores privados. O plano gerou polêmica imediata, o que levou o mandatário a recuar da iniciativa.

No entanto, a Uefa entende que o passo atrás ainda não é o suficiente e certas garantias ainda não foram atingidas. "Além disso, a UEFA deixou absolutamente claro em sua declaração de sábado que perdeu a confiança na presidência de Gianni Infantino. Essa posição permanece inalterada", descreve o comunicado.

Uefa e Fifa em rota de colisão

O texto também falou da reunião de emergência da Fifa, realizada nesta quarta-feira (5) em Marrocos para tratar sobre o assunto, na qual dirigentes manifestaram apoio à entidade máxima do futebol mundial."O anúncio de ontem de que algumas pessoas empregadas pelo presidente da Fifa [e cujas carreiras dependem de sua aprovação] concordam com ele não muda absolutamente nada."



O primeiro teste para o boicote ameaçado pela Uefa deve ser a Copa do Mundo Feminina Sub-20, que começa no próximo dia 5 de setembro e conta com seis seleções europeias: Itália, Inglaterra, Portugal, Espanha, França e a anfitriã Polônia.