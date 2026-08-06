Sem acordo pela renovação, Cebolinha deve deixar o Flamengo de graça no fim do ano - Gilvan de Souza / Flamengo

Sem acordo pela renovação, Cebolinha deve deixar o Flamengo de graça no fim do anoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/08/2026 13:18

Rio - Atrás de um ponta para aumentar as opções de Zubeldía no setor ofensivo, o Fluminense tenta a contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo. Com contrato até dezembro, o jogador já confirmou que deixará o Rubro-Negro no fim do ano , mas o alto salário tem atrapalhado um possível negócio.

A ideia do Tricolor é que a contratação seja feita sem custos, ao fim do vínculo do ponta com o Mais Querido. Porém, mesmo assim, a faixa salarial é considerada alta demais para a realidade do futebol brasileiro, segundo apuração do "ge".

Este posicionamento persiste não só entre a diretoria do Tricolor, como também nos bastidores do Corinthians, outro dos principais interessados. Ambos os clubes tentaram negociar uma diminuição na pedida, mas não tiveram sucesso.

Em junho, Palmeiras e Cruzeiro surgiram como candidatos à contratação do atleta , mas os rumores diminuíram e ambos correm por fora na briga pelo jogador. A tendência é que novas tentativas ocorram nos próximos meses, até o fim do contrato de Cebolinha com o Flamengo.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato