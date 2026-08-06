Wallace Yan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 - Gilvan de Souza / Flamengo

Wallace Yan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/08/2026 14:12

Rio - Após intertemporada convincente e novo interesse do RB Bragantino , Wallace Yan recebeu uma "chacoalhada" de um ex-jogador do Flamengo. O volante Beto, que passou pelo Rubro-Negro entre 1998 e 2002, cobrou o garoto de 21 anos por "cabeça no lugar" no restante desta temporada.

"Sobre o Wallace Yan, acho que ele já teve muita oportunidade. Agora, principalmente essa, precisa saber aproveitar. Deve ser uma das últimas oportunidades para ele", iniciou o ex-volante do clube carioca, em entrevista ao 'Bolavip'.

"Ele precisa manter a cabeça no lugar, os pés no chão, porque ainda não chegou a lugar nenhum. Então, é entender que essa pode ser uma das últimas oportunidades da vida dele e abraçá-la, jogando da melhor forma possível", completou.

Wallace Yan tem recebido mais minutos com Leonardo Jardim após anotar dois gols e uma assistência na pausa para a Copa do Mundo. No entanto, lida com muitas críticas da torcida por seu comportamento explosivo e terá que aproveitar a nova chance de provar seu valor no Flamengo.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria